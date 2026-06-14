Captan desplome de avioneta en Misuri; mueren piloto y 11 paracaidistas

Una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se desplomó y se estrelló este domingo 14 de junio, cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Misuri. En el siniestro fallecieron 12 personas, el piloto y 11 paracaidistas. Te contamos los detalles de este accidente aéreo.

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¿Cómo murieron 11 paracaidistas en una avioneta en Misuri?

De acuerdo con los reportes preliminares, la avioneta que se utilizaba para operaciones recreativas acababa de despegar cuando presentó problemas para ganar altitud. Fue entonces, que la aeronave realizó un giro brusco antes de precipitarse sobre un campo cercano a la pista del Aeropuerto Memorial de Butler.

✈️🚨 #AlertaADN | Al menos 12 personas murieron luego de que una avioneta se estrellara cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler, en Missouri, Estados Unidos. pic.twitter.com/N2m7KPycov — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 14, 2026

Tras el impacto, la avioneta turbohélice de un solo motor se incendió, lo que generó de inmediato la respuestas de bomberos y patrullas estatales.

Aunque hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los 12 tripulantes, se sabe que se trataba del piloto y 11 paracaidistas.

Autoridades investigan las causas del accidente aéreo en Misuri

La tragedia ocurrida esta mañana en Misuri puso en la mira las condiciones de seguridad en las actividades de turismo extremo.

Por el momento, las autoridades comenzarán las investigaciones correspondientes para determinar si existieron fallas mecánicas, errores operativos o condiciones externas que hayan influido para que ocurriera el siniestro.

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