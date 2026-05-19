¡De impacto! Lanzan tráiler FINAL de Spider-Noir, la serie con Nicolas Cage

El tráiler final de Spider-Noir ya es una tendencia viral y dejó claro que la nueva apuesta de Marvel y Prime Video será una de las series más oscuras y cinematográficas del universo de Spider-Man.

Con Nicolas Cage como protagonista, Spider-Noir mostró por primera vez el tono detectivesco, violento y nostálgico que tendrá esta esperada producción inspirada en los cómics.

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¿Qué se ve en el trailer final de Spider-Noir?

El trailer final de Spider-Noir muestra a Nicolas Cage interpretando a un detective privado marcado por el crimen y la corrupción en una Nueva York ambientada en los años 30. A diferencia de otras versiones de Spider-Man, aquí el héroe se enfrenta a un mundo más brutal y realista.

Las imágenes revelan persecuciones, peleas cuerpo a cuerpo y una ciudad sumida en la oscuridad, mientras el personaje intenta resolver una serie de asesinatos relacionados con figuras del bajo mundo. Todo esto con el temazo Back to Black de Amy Winehouse de fondo.

Además, el avance confirma que la producción mantendrá la esencia del comic de Spider Noir, uno de los universos alternativos más populares de Marvel.

Otro detalle que emocionó a los seguidores fue escuchar nuevamente a Nicolas Cage como Spider-Man Noir, personaje al que ya había dado voz en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La fotografía, música y narrativa del avance recuerdan al cine negro clásico, algo que diferenciará completamente esta serie de otras historias recientes de superhéroes.

¿Cuándo es el estreno de Spider-Noir?

Hasta ahora, Prime Video confirmó que Spider-Noir llegará oficialmente el 27 de mayo de 2026. La serie estará disponible en streaming y contará con una versión a color y otra completamente en blanco y negro para reforzar la experiencia noir.

La producción forma parte de las nuevas expansiones televisivas relacionadas con personajes del universo de Spider-Man, aunque tendrá una historia independiente.

Con el lanzamiento del tráiler final de Spider Noir la expectativa entre los fans de Marvel aumentó considerablemente, sobre todo por el regreso de Nicolas Cage, en uno de los personajes más queridos de las versiones alternas del Hombre Araña.

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