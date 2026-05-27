Sony Pictures confirmó que Spider-Man: Brand New Day adelantará su fecha de estreno en Europa, para el 29 de julio del 2026, dos días antes de lo anunciado anteriormente.

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Sin embargo, su transmisión en México y el resto de Latinoamérica se mantiene para el 30 de julio del 2026.

La industria no descarta que haya apertura de preventas especiales, como las típicas funciones de medianoche o preestrenos en la misma semana, así que si eres fanático del Hombre Araña, ¡no pierdas las esperanzas!

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

Este es el inicio de una nueva era, de la trama que deja atrás los eventos de No Way Home —estrenada en 2021— para que Peter Parker inicie desde cero, viviendo solo y sin que nadie recuerde su identidad.

Esta cinta tomará inspiración en los cómics, donde el arco argumental muestra a nuestro querido hombre araña más adulto, lidiando con los problemas del día a día y las amenazas callejeras... solo que sin el respaldo de los Vengadores.

¿Quiénes están a cargo de Spider-Man: Brand New Day?

El nuevo director al mando de esta entrega —tras la salida de Jon Watts que dirigió la primera trilogía de Tom Holland— será Destin Daniel Cretton, conocido en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) por haber dirigido Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Asimismo, Tom Holland confirmó, a finales del 2024 en The Tonight Show, que el rodaje oficial de la cinta arrancó en verano del 2025 y se espera que esta entrega coincida con los eventos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, con un impacto en la culminación de la Fase 6 de Marvel.