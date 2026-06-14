Oliver Tree: Así fue el trágico accidente de helicóptero en el que murió el cantante|VIDEO

Oliver Tree, un famoso cantante estadunidense, murió en un accidente de helicóptero este domingo 14 de junio. El intérprete fue la sexta víctima mortal de una colisión entre dos helicópteros que ocurrió esta tarde en Río de Janeiro, Brasil. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasó a Oliver Tree?

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades brasileñas, Oliver Tree viajaba en un helicóptero junto con otras cuatro personas, entre ellos, el influencer argentino Gaspar Primm, quien contaba con millones de seguidores en redes sociales.

"Accidente Aéreo":

Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

Oliver Tree, quien ha sido identificado en México por ser amigo del influencer Aaron Mercury, murió luego de que el helicóptero en el que viajaba colisionó en el aire con una segunda aeronave.

De acuerdo con las imágenes del accidente, el choque entre los dos helicópteros sucedió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de la ciudad. Tras el impacto, las dos arenovaes cayeron sobre un patio de vehículos eléctricos. La caída de las aeronaves provocó un incendio que alcanzó a al menos 20 vehículos estacionados en el lugar.

Por el momento, las autoridades realizan el levantamiento de cuerpos y no han hablado oficialmente de la identidad de las víctimas, porque los cuerpos están carbonizados. No obstante, se sabe que en el helicóptero viajaban:

Oliver Tree Nickel , pasajero

, pasajero Lucas Vignale, pasajero

Gaspar Prim (youtuber argentino Gaspi), pasajero

(youtuber argentino Gaspi), pasajero Lucas Brito Chaves, pasajero

Alexandre Souza, piloto

Charles Marsillac, piloto (de la segunda aeronave)

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell fue un cantautor, productor discográfico, rapero y cineasta estadounidense, nacido el 29 de junio de 1993, en Santa Cruz, California. Tenía solo 32 años de edad.

El famoso era conocido por su estilo irreverente y su particular imagen, construyó un proyecto multimedia que combinaba humor, música y sátira para cuestionar la cultura pop y la era de internet.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.