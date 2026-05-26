Ella es Estef Monárrez, la influencer y emprendedora que sufrió ataque armado en Sinaloa

Estef Monárrez es una famosa influencer y emprendedora de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia debido a un ataque armado registrado este lunes 25 de mayo.

Aunque la famosa se encuentra en perfecto estado de salud, su negocio Estef Cosmetics fue atacado a balazos por un comando armado. Te contamos todo lo que se sabe del caso.

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¿Qué le pasó a Estef Monárrez y su negocio en Culiacán, Sinaloa?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, una llamada al 911 que alertaba sobre un ataque a balazos en el negocio Estef Cosmetics sucedió alrededor de las 17:00 horas del lunes 25 de mayo.

Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades acerca de una balacera que se desarrollaba en el cruce del boulevard Sinaloa y la calle Estado de Puebla, en la colonia Las Quintas, del municipio de Culiacán, Sinaloa.

Según testimonios, sujetos armados arribaron a la zona a bordo de un vehículo, desde donde dispararon contra la fachada del inmueble, para después darse a la fuga. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Tras el ataque, agentes federales implementaron un operativo de búsqueda terrestre y aéreo; no obstante, no se reportaron personas detenidas por este ataque.

¿Quién es Estef Monárrez, la influencer de Culiacán?

Estef Monárrez es una famosa influencer de moda, maternidad y estilo de vida, originaria de Culiacán, Sinaloa. La famosa cuenta con más de 310 mil seguidores en su cuenta de TikTok, aunque también tiene presencia en Instagram y YouTube.

La influencer es dueña de dos marcas: Marva Haircare y Estef Cosmetics; este último, el negocio que fue baleado por un comando armado, también cuenta con una tienda en línea.

Hasta el momento, la famosa no se ha pronunciado al respecto.

A la alza empresarios y emprendedores víctimas del crimen organizado

De octubre de 2025 a marzo de 2026, se habían registrado al menos 10 casos de secuestros y asesinatos a empresarios y emprendedores en México. Sin embargo, también ocurren este tipo de ataques en contra de negocios.

En México, la extorsión, el secuestro exprés, los ataques a negocios y los asesinatos de empresarios parecen formar parte de una estrategia de grupos criminales que buscan el control territorial y económico en las distintas regiones del país.

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