Hallan muerto al DJ francés Kavinsky; autoridades investigan el caso

Vincent Belorgey, mejor conocido como Kavinsky fue hallado muerto en su domicilio en Paris, según reporto BFMTV, cadena afiliada de CNN; las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones necesarias.

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Hallan muerto al DJ francés Kavinsky

El artista de 50 años fue hallado sin vida en su domicilio en París este martes 29 de julio. El presidente de Francia Emmanuel Macron publicó un mensaje en el que destacó que Kavinsky será un orgullo francés para siempre.

Por su parte, la ministra de Cultura, Catherine Pégard señalo que Kavinsky fue una de las voces más singulares de Francia. Además, indicó que el mundo entero disfruto Nightcall, uno de sus más grandes éxitos, bailable y nostálgica.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

Kavinsky encabezó la fiesta de Año Nuevo en CDMX

Vincent Belorgey nació en Sena-Saint Denis en 1976 comenzó su vida artística en la actuación y después se convirtió en uno de los músicos clave en el género synthwave en Francia.

En el 2000 sus EPs llamaron la atención del mundo con su canción Nightcall que se incluyó en la banda sonora de Drive, la película dirigida por Nicholas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.

Publicó tres álbumes: Nightcall (2010), OutRun (2013) y Reborn (2022). Actualmente acumulaba 4.2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Además durante la fiesta de Año Nuevo 2025-2026 se presentó en Paseo de la Reforma reuniendo a millones de personas. En el evento participaron MGMT en formato DJ set, Arca DJ Set, Mariana BO, 3BallMTY, VEL y Ramiro Puente.

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