Asalto en Bosque de Chapultepec: Joven exhibe presunto modus operandi de La Unión Tepito| VIDEO

Un presunto asalto en Chapultepec desató preocupación entre internautas, luego de que una joven compartiera en TikTok el relato de cómo ella y sus amigas fueron despojadas de sus pertenencias en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX).

El caso se volvió viral debido al supuesto modus operandi utilizado por los delincuentes, quienes aseguraron pertenecer a La Unión Tepito para intimidar a sus víctimas.

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¿Cómo fue el asalto en el Bosque de Chapultepec?

De acuerdo con el testimonio difundido en TikTok por la joven identificada como Hannya Lizardi, el pasado 28 de mayo, ella y sus dos amigas se encontraban platicando cerca del Lago Mayor cuando fueron abordadas por un hombre que, al principio parecía amigable. Sin embargo, poco después comenzó a amedrentarlas y aseguró que formaba parte del grupo criminal, La Unión Tepito.

Según la víctima, el delincuente les ordenó desbloquear sus teléfonos celulares bajo el argumento de que necesitaban revisar si tenían videos relacionados con la hija de uno de sus supuestos jefes. El objetivo, aparentemente, era acceder a los dispositivos y despojarlas de ellos mediante amenazas.

La joven relató que el sujeto también las obligó a bajar la cabeza y aseguró que un compañero suyo las observaba por detrás. La joven aseguró que el delincuente amenazó con herirlas y privarlas de su libertad en todo momento. Finalmente, las obligó a permanecer agachadas y sin voltear mientras escapaba.

Entre lágrimas, Hannya revela que fue en ese momento, en el que tomó valor para levantarse y, cuando verificó que nadie las vigilaba, animó a sus amigas a correr hacia una tienda y pedir ayuda.

SSC CDMX responde a video de asalto en Chapultepec

Tras la viralización del caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que ya tomó conocimiento de los hechos y realiza la integración de la carpeta de investigación para identificar a los policías involucrados en el caso y que rindan su declaración.

Se informó que los policías auxiliares que atendieron a las jóvenes las invitaron a presentar su denuncia y también las abordaron en la patrulla para realizar recorridos e intentar localizar al probable responsable.

El caso ha generado preocupación debido a que el Bosque de Chapultepec es uno de los espacios públicos más concurridos de la capital. Usuarios en redes sociales han solicitado mayor vigilancia, más rondines policiales y una investigación para determinar si los responsables realmente pertenecen a algún grupo criminal o utilizan ese nombre para sembrar miedo entre sus víctimas.

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