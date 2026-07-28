Sin gastar en aerosoles: La forma natural y efectiva de mantener a los mosquitos fuera de tu hogar

Con la temporada de lluvias 2026 aumenta la presencia de mosquitos, por lo que mantener el hogar libre de estos insectos es clave para prevenir molestias y reducir el riesgo de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Remedios caseros y formas de evitar a los mosquitos en casa

Especialistas recomiendan eliminar cualquier recipiente con agua estancada, ya que es el principal sitio donde los mosquitos depositan sus huevos. También es importante mantener tapados tinacos, cubetas y cisternas, además de lavar con frecuencia floreros y bebederos de mascotas.

Otra medida efectiva es instalar mosquiteros en puertas y ventanas, reparar grietas por donde puedan ingresar los insectos y utilizar repelentes o insecticidas de uso doméstico cuando sea necesario. Mantener patios y jardines limpios, sin objetos que acumulen agua, también ayuda a disminuir su reproducción.

Para ahuyentar los mosquitos de forma casera puedes usar limón con clavos de olor, vinagre y aceites esenciales. Estos olores fuertes confunden a los insectos y los alejan de tu espacio sin usar químicos peligrosos.

Limón y clavos: Corta un limón a la mitad y clava varios clavos de olor en la pulpa; ponlos cerca de tu cama o ventanas.

Vinagre: Coloca vasos pequeños con vinagre blanco o de manzana cerca de las entradas para aprovechar su aroma penetrante.

Aromas naturales: Usa plantas como la citronela, la lavanda o la menta fresca en macetas o esparcidas por la casa.

Eucalipto: Diluye unas gotas de aceite de eucalipto en un poco de agua tibia y rocíalo en las habitaciones.

Manzanilla: Hierve manzanilla en agua, deja que se enfríe y úsala en la piel como un spray suave.

La prevención comienza en casa y acciones sencillas, realizadas de forma constante, pueden marcar la diferencia para proteger a toda la familia durante esta temporada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.