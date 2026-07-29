Costco lanza a precio de regalo pantalla LG OLED evo AI de 65 pulgadas 4K Smart TV con 25% descuento

El catálogo de electrónicos vive una renovación constante en las tiendas de membresía de México. Costco suma el modelo LG OLED65C6PSA, parte de la línea C6 2026, con pixeles de autoiluminación propia y colores profundos certificados por LG.

La pantalla llega equipada con procesador alpha 11 AI Gen 3 y sistema operativo webOS, clave para la conectividad inteligente del hogar. La inteligencia artificial integrada ya forma parte del estándar en pantallas de gama alta y Costco no es la excepción a esa tendencia.

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¿Cuánto cuesta la pantalla LG OLED evo AI en Costco?

Costco fija el precio original en $31,999.00 pesos y aplica un ahorro de $3,000.00 pesos, con lo que el costo final para los socios llega a $28,999.00 pesos. La pantalla en venta pertenece a la categoría de 65 a 75 pulgadas dentro del catálogo de Costco México, un segmento donde compiten marcas como Samsung, TCL y Hisense.

LG apuesta por el panel OLED evo para diferenciar su propuesta frente a las alternativas LED y QLED del mismo rango de precio.

Los socios pueden confirmar la vigencia de la promoción directamente en la página del producto antes de acudir a sucursal, ya que Costco actualiza sus precios con frecuencia. La cifra de $28,999.00 pesos corresponde al catálogo consultado al momento de esta nota.

Costco vende la LG OLED65C6PSA en $28,999.00 pesos para socios (Costco)

¿Cuáles son las características principales de la pantalla LG en Costco?

El modelo LG OLED65C6PSA reúne especificaciones de gama alta pensadas para cine en casa y videojuegos:

Tamaño de pantalla: 65″

Marca: LG

Tipo: OLED evo AI

Modelo: OLED65C6PSA

Resolución: 4K UHD

Frecuencia: hasta 165Hz

Compatibilidad: G-Sync y AMD FreeSync Premium

¿Qué funciones de inteligencia artificial incluye la LG OLED evo AI?

Más allá del hardware, LG suma un paquete de funciones inteligentes exclusivas de esta línea:

Procesador alpha 11 AI Gen 3 para brillo y nitidez en tiempo real

Sistema operativo webOS con integración de Google Gemini

Compatibilidad con Microsoft Copilot desde el mismo sistema

LG Shield para protección de privacidad y filtrado de accesos

Botón dedicado de AI Hub para ajustes inteligentes centralizados

Contraste automático que se adapta según el contenido en pantalla

Los interesados en la pantalla LG OLED evo AI pueden verificar existencia y precio vigente directamente en la sucursal Costco más cercana o en su plataforma en línea, ya que los descuentos de electrónicos suelen tener vigencia limitada.

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