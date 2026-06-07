¿Vives ahí? Lista de colonias más peligrosas de la CDMX por robo a casa habitación en 2026

El robo a casa habitación en la Ciudad de México (CDMX) continúa siendo una de las principales preocupaciones para miles de familias capitalinas durante 2026. Datos recientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revelan que varias colonias de alcaldías como Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan concentran el mayor número de investigaciones por este delito en los primeros meses del año.

Las autoridades han advertido que, además del aumento de denuncias, los delincuentes utilizan nuevos métodos para ingresar a viviendas, entre ellos, el “Falso repartidor”, que consiste en hacerse pasar por repartidores de aplicaciones.

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¿Cuáles son las 10 colonias más peligrosas de la CDMX?

De acuerdo con reportes de incidencia delictiva y carpetas de investigación abiertas durante 2026, estas son algunas de las colonias con más reportes de robo a casa habitación:

Gustavo A. Madero

Lindavista

Nueva Atzacoalco

Progreso Nacional

La Joya

Capultitlán

La Malinche

Iztapalapa

Tepalcates

Lomas de Zaragoza

Santa María Aztahuacán

San Simón Culhuacán

El Paraíso

Tlalpan

Lomas de Padierna

Jardines del Ajusco

San Andrés Totoltepec

Chimalcoyotl

Pedregal de San Nicolás Primera Sección

Estas zonas forman parte de las alcaldías que registran la mayor cantidad de carpetas de investigación por robo a casa habitación con violencia durante el primer trimestre del año. Gustavo A. Madero e Iztapalapa encabezan la lista con nueve casos cada una, mientras que Tlalpan suma siete investigaciones.

¿Cómo saber si mi casa está marcada?

Esto significa que tu casa podría estar bajo vigilancia de grupos delictivos para un posible robo. Especialistas en seguridad recomiendan estar atentos a señales poco comunes alrededor de la vivienda. Por ejemplo:

Símbolos o marcas extrañas en fachadas , banquetas o medidores

, banquetas o medidores Volantes, publicidad o papeles colocados durante varios días sin ser retirados

Personas desconocidas tomando fotografías o realizando recorridos frecuentes por la zona

o realizando recorridos frecuentes por la zona Supuestos repartidores o encuestadores que solicitan información sobre los habitantes

¿Qué hacer para evitar un robo a casa?

Entre las recomendaciones de las autoridades destacan:

Verificar siempre la identidad de repartidores y visitantes

y visitantes Mantener cerrados accesos y puertas de seguridad (incluso coladeras)

y puertas de seguridad (incluso coladeras) Organizar redes vecinales de vigilancia

Reportar cualquier actividad sospechosa al 911

Instalar cámaras o sistemas de monitoreo cuando sea posible

Si vives en alguna de estas colonias o planeas mudarte,no olvides poner en práctica todas estas recomendaciones para evitar el robo de casa habitación.

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