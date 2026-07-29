Bodega Aurrera remata celular Motorola Edge 50 Fusion 5G de 256GB con Dual SIM y más de 25% descuento

Bodega Aurrera tiene en rebaja el Motorola Edge 50 Fusion 5G, una oferta adecuada para quienes estén en busca de comprar un nuevo celular. El modelo Moto Edge 50 Fusion 5G Dual sim 256gb 8ram de color azul llega con Dual SIM y 256GB de almacenamiento. Se puede adquirir en la tienda en hasta 18 mensualidades fijas y con envío en menos de 24 horas.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 50 Fusion y cómo pagarlo en Bodega Aurrera?

El equipo de Motorola bajó de $5,999 a $4,369 pesos en Bodega Aurrera, un ahorro de $1,630 equivalente a un 27.2% de descuento. Además de la rebaja, la tienda ofrece opciones de pago en diferido:

CrediBodega:

18 mensualidades fijas de $424.76 , sobre un monto total de $7,645.75

, sobre un monto total de $7,645.75 4 meses de $1,911.44 (total: $7645.75)

BBVA:

3 meses de $2,184.50 (total de $6,553.50)

(total de $6,553.50) 12 meses de $546.13 (total de $6,553.50)

Bodega Aurrera cuenta con envío en menos de 24 horas y la opción de recoger en tienda sin costo.

Bodega Aurrera ofrece el celular en hasta 18 mensualidades fijas. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Fusion 5G a la venta en Bodega Aurrera?

Conforme a la descripción del producto, “el Motorola Edge 50 Fusion es el teléfono más económico de la serie Edge 50”. Cuenta con pantalla de 6.7 pulgadas y resolución de 1080 x 2400 píxeles, procesador Snapdragon 6 Gen 1 de 2.2GHz, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno.

En cámaras, este celular integra un sistema dual trasero de 50MP más 13MP, mientras que la batería es de 5000 mAh. El equipo corre con Android 14, viene desbloqueado para cualquier compañía telefónica y usa SIM tipo Nano.

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