Accidente en la México-Pachuca: Autobús impacta contra microbús y lo despedaza; hay lesionados

Un aparatoso accidente vial se registró hoy 14 de junio en la autopista México-Pachuca. Un choque entre un autobús y un microbús dejó al menos 15 lesionados, entre ellos un menor de edad. Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca hoy 14 de junio?

Durante la mañana de este domingo 14 de junio, un autobús impactó contra un microbús en la autopista México-Pachuca, a la altura de San José, Tlalnepantla, Estado de México. Tras el impacto, el microbús quedó prácticamente despedazado sobre el asfalto.

#TomePrecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial a la circulación por #AccidenteVial cerca del Km 001+800 de la carretera Ecatepec-México con dirección Cuidad de México. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/vdHjGgR2B6 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 14, 2026

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, ambas unidades del transporte público circulaban, a alta velocidad, en el mismo sentido hacia la zona de Indios Verdes y la alcaldía Gustavo Madero. Cuando se disputaban el paso se produjo el choque.

¿Cuántos heridos hay en el choque en la México-Pachuca hoy 14 de junio?

De inmediato, personal de bomberos acudieron a la zona para rescatar a las personas atrapadas dentro del microbús. De acuerdo con las autoridades, el siniestro dejó 15 personas lesionadas, entre ellas a un menor de edad.

Además de los servicios de emergencia de Tlalnepantla, también se sumaron unidades médicas de la Ciudad de México para trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Alternativas viales tras choque en la autopista México-Pachuca

Tras el aparatoso choque en la autopista México-Pachuca se generó un severo caos vial, por lo que se recomienda a los automovilistas que circulan por la zona, tomar alternativas viales como la Avenida Centenario y conectar hacia el Metro Martín Carrera.

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