Accidente en la México-Pachuca: Autobús impacta contra microbús y lo despedaza; hay lesionados

Un aparatoso accidente vial se registró hoy 14 de junio en la autopista México-Pachuca. Un choque entre un autobús y un microbús dejó al menos 15 lesionados, entre ellos un menor de edad. Te contamos los detalles.
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¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca hoy 14 de junio?
Durante la mañana de este domingo 14 de junio, un autobús impactó contra un microbús en la autopista México-Pachuca, a la altura de San José, Tlalnepantla, Estado de México. Tras el impacto, el microbús quedó prácticamente despedazado sobre el asfalto.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, ambas unidades del transporte público circulaban, a alta velocidad, en el mismo sentido hacia la zona de Indios Verdes y la alcaldía Gustavo Madero. Cuando se disputaban el paso se produjo el choque.
¿Cuántos heridos hay en el choque en la México-Pachuca hoy 14 de junio?
De inmediato, personal de bomberos acudieron a la zona para rescatar a las personas atrapadas dentro del microbús. De acuerdo con las autoridades, el siniestro dejó 15 personas lesionadas, entre ellas a un menor de edad.
Además de los servicios de emergencia de Tlalnepantla, también se sumaron unidades médicas de la Ciudad de México para trasladar a los heridos a hospitales cercanos.
Alternativas viales tras choque en la autopista México-Pachuca
Tras el aparatoso choque en la autopista México-Pachuca se generó un severo caos vial, por lo que se recomienda a los automovilistas que circulan por la zona, tomar alternativas viales como la Avenida Centenario y conectar hacia el Metro Martín Carrera.
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