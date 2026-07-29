¿Cómo configurar un celular Samsung para adultos mayores? Los 3 trucos fáciles que mejoran la pantalla y el acceso a contactos

Un teléfono Samsung puede volverse más accesible con algunos ajustes simples desde la configuración del dispositivo. Samsung explica en su página de soporte cómo activar tres funciones que hacen más cómodo el uso diario del equipo: el Modo Sencillo, el ajuste del tamaño de letra y el anclaje de contactos a la pantalla de inicio. Estos cambios simples pueden facilitar el uso del celular a los adultos mayores.

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Truco 1: ¿cómo agrandar la letra y mejorar el contraste en la pantalla?

Para los adultos mayores que prefieran agrandar la letra sin cambiar el diseño general de la pantalla, el procedimiento en Samsung Galaxy es:

Ir a Ajustes, elegir Pantalla

Hacer clic en Tamaño y estilo de fuente

Ajustar las opciones: cambiar el tamaño del texto, activar la opción de fuente en negrita, o elegir un estilo de letra distinto.

Si el texto sigue costando de leer, también existe la opción de Alto contraste, que agrega un contorno a las letras para que resalten más: se activa entrando a Ajustes, luego Accesibilidad, después Mejoras de visibilidad, y activando el interruptor de Fuentes de alto contraste.

Antes de hacer estos cambios, Samsung recomienda verificar que el software del equipo esté actualizado, desde Ajustes y Actualización de software.

Samsung El Modo Sencillo ofrece íconos más grandes y un formato más simple en pantalla, explica Samsung. Imagen ilustrativa. (Samsung)

Truco 2: ¿cómo activar el Modo Sencillo en un teléfono Samsung?

El Modo Sencillo de Samsung ofrece una experiencia con un formato más simple e íconos más grandes en la pantalla. Para activarlo, se debe entrar en Ajustes y buscar la opción Modo sencillo (en muchos modelos se encuentra dentro de Pantalla).

Truco 3: ¿cómo anclar un contacto a la pantalla de inicio para acceder más rápido en Samsung?

Otra opción que facilita el uso del celular es fijar un contacto frecuente o de emergencia directamente en la pantalla de inicio. Para hacerlo, hay que seguir el siguiente paso a paso, de acuerdo con Samsung:

Pellizcar la pantalla de inicio para abrir sus opciones

Tocar Widgets , buscar el de Contactos y elegir entre las variantes Contacto, Llamada directa o Mensaje directo, arrastrándolo luego a la pantalla

, buscar el de y elegir entre las variantes Contacto, Llamada directa o Mensaje directo, arrastrándolo luego a la pantalla Seleccionar el contacto deseado, con solo tocar el widget se podrá ver su información, llamarlo o enviarle un mensaje de inmediato.

Según Samsung, estos widgets permiten acceder rápidamente a los contactos más utilizados sin necesidad de abrir una aplicación.

Para utilizar este widget, el contacto debe estar guardado previamente y la pantalla de inicio debe tener espacio disponible.

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