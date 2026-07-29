Balacera nocturna en colonia Argentina deja un muerto y un lesionado

Un hombre de entre 30 y 40 años murió y otra persona resultó lesionada tras un ataque armado registrado la noche de este miércoles 29 de julio en la colonia Argentina, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres descendieron de un vehículo, ingresaron a un establecimiento ubicado en Lago Viedma número 65, casi esquina con Allende y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones; sin embargo, los presuntos responsables lograron escapar antes de su llegada.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el ataque e identificar a los agresores.

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