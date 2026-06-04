La tormenta eléctrica registrada durante la madrugada, la cual causó inundaciones en varios estados del país se unió a la intensa actividad del volcán Popocatépetl y ambos regalaron un espectáculo visual a las cámaras de monitoreo.

Y es que las ráfagas de viento, la lluvia y la incandesencia en el cráter del volcán se fusionaron para demostrar la fuerza y a la vez la belleza de la naturaleza.

🌋⚡ ¡Impactante! La naturaleza nos regala un espectáculo tan imponente como hermoso. La fuerza de una tormenta eléctrica se fusiona con la incandescencia en el cráter del volcán Popocatépetl



🎥: CENAPRED pic.twitter.com/4jvJKcyoVF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 4, 2026

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En las imágenes captadas por las cámaras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se puede ver cómo del cráter salen fragmentos balísticos, mientras en la parte de atrás se ilumina el cielo por los constantes rayos a consecuencia de la tormenta.

Debido a la fuerza del viento, las nubes se mueven con rapidez y provoca que en varias ocasiones se pierda la visibilidad de las cámaras.

¿En qué fase del Semáforo está el volcán Popocatépetl?

Protección Civil del Estado de México señaló que aunque se registró salida de fragmentos en la corteza del cráter, la actividad del volcán durante la noche y madrugada se mantuvo baja y estable. Asimismo informó que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.

#VolcánPopocatépetl#Monitoreo

🚨⚠️ Semáforo de Alerta Volcánica: Amarillo Fase 2



La actividad del volcán durante la noche y madrugada se mantuvo baja y estable, aunque se registró salida de fragmentos en la corteza del cráter. pic.twitter.com/827rtKj0vr — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 4, 2026

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