Sam’s Club lanza a precio de regalo el colchón Sealy Maverik Lux Blackbird matrimonial y hasta 18 meses sin intereses

El Colchón Matrimonial Sealy Maverik Lux Blackbird —colchón premium ortopédico de la marca Sealy con casi 140 años de trayectoria en descanso profesional, sistema PostureTech de resortes ensacados y firmeza equilibrada para soporte de columna— pasó de $11,824.85 a $9,459.89 pesos en Sam’s Club, lo que representa un ahorro directo de $2,364.96 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 20 por ciento exclusivo para socios de la membresía Sam’s Club.

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Sam’s Club habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $1,051.10 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago para socios con membresía activa: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, además de la opción Club Pickup para recoger en sucursal sin costo en tiendas con existencia. La compra incluye envío estándar con cobertura nacional según disponibilidad regional.

Qué ofrece el colchón Sealy Maverik Lux Blackbird matrimonial de Sam’s Club

El Colchón Matrimonial Sealy Maverik Lux Blackbird es una de las propuestas más completas del catálogo de descanso premium de Sam’s Club y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta mexicana 45+ años que busca renovar su colchón matrimonial con la máxima calidad ortopédica sin la inversión típica del segmento premium.

Colchón Matrimonial Sealy Maverik Lux Blackbird en Sam's Club (Sam's Club)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sealy para el modelo Maverik Lux Blackbird Matrimonial:

Marca y línea premium:

Marca: Sealy — fabricante estadounidense fundado en 1888 en Texas con casi 140 años de trayectoria en descanso premium.

— fabricante estadounidense fundado en 1888 en Texas con en descanso premium. Línea: Maverik Lux Blackbird — línea premium con enfoque ortopédico dentro del catálogo Sealy.

— línea premium con enfoque ortopédico dentro del catálogo Sealy. Tamaño: Matrimonial (Full Size) — aproximadamente 137 x 190 centímetros, ideal para audiencia individual con espacio amplio o pareja adulta con dimensiones tradicionales mexicanas.

(Full Size) — aproximadamente 137 x 190 centímetros, ideal para audiencia individual con espacio amplio o pareja adulta con dimensiones tradicionales mexicanas. Reputación: marca reconocida mundialmente por su tecnología PostureTech patentada y colaboración con quiroprácticos para diseño ortopédico.

Sistema de resortes y soporte:

Tecnología PostureTech: sistema de resortes ensacados individuales que ofrece soporte diferenciado por zonas del cuerpo (cabeza + hombros + zona lumbar + caderas + piernas).

sistema de resortes ensacados individuales que ofrece soporte diferenciado por zonas del cuerpo (cabeza + hombros + zona lumbar + caderas + piernas). Firmeza: diseño firme característico de la línea Maverik Lux Blackbird — recomendado para audiencia con dolor lumbar, hernias discales o preferencia por soporte estricto.

diseño firme característico de la línea Maverik Lux Blackbird — recomendado para audiencia con dolor lumbar, hernias discales o preferencia por soporte estricto. Bordes reforzados: para máxima estabilidad al sentarse en el borde del colchón + aprovechamiento total de la superficie de descanso.

para máxima estabilidad al sentarse en el borde del colchón + aprovechamiento total de la superficie de descanso. Distribución de peso: los resortes ensacados aíslan el movimiento entre zonas para minimizar disturbios cuando la pareja se mueve durante la noche.

Capas de confort y materiales:

Capa superior: materiales premium diseñados para regulación térmica.

materiales premium diseñados para regulación térmica. Espuma de soporte: capas intermedias de espuma para transición suave entre la superficie y el sistema de resortes.

capas intermedias de espuma para transición suave entre la superficie y el sistema de resortes. Funda de tela: acabado de alta calidad con textura suave al tacto.

acabado de alta calidad con textura suave al tacto. Construcción durable: fabricación con materiales que garantizan vida útil prolongada (aproximadamente 10-12 años según recomendaciones oficiales Sealy).

Beneficios ortopédicos:

Soporte de columna vertebral: diseño diferenciado para mantener la alineación natural de la espalda durante el descanso.

diseño diferenciado para mantener la alineación natural de la espalda durante el descanso. Reducción de puntos de presión: distribución equilibrada del peso corporal para menor tensión en hombros y caderas.

distribución equilibrada del peso corporal para menor tensión en hombros y caderas. Ideal para dolor lumbar: firmeza equilibrada recomendada por especialistas para audiencia con problemas de columna.

firmeza equilibrada recomendada por especialistas para audiencia con problemas de columna. Recuperación muscular: favorece el descanso reparador tras jornadas laborales o entrenamiento físico.

Ideal para:

Audiencia adulta 45+ años con dolor lumbar o preferencia por colchón firme.

con dolor lumbar o preferencia por colchón firme. Adultos con condiciones ortopédicas como hernias discales, escoliosis leve o problemas de columna.

como hernias discales, escoliosis leve o problemas de columna. Parejas que buscan aislamiento de movimiento durante la noche.

que buscan aislamiento de movimiento durante la noche. Audiencia con presupuesto ajustado ($9,000-$10,000 pesos) buscando calidad premium Sealy.

($9,000-$10,000 pesos) buscando calidad premium Sealy. Renovación de colchón matrimonial después de 8+ años de uso continuo.

Forma de envío en Sam’s Club y garantía de Sealy

El producto se vende y envía directamente por Sam’s Club con cobertura nacional según disponibilidad regional. La cadena ofrece la opción Club Pickup para recoger en sucursal sin costo para socios con membresía activa. Por las dimensiones y peso del colchón matrimonial (aproximadamente 190 cm x 137 cm x 30 cm con peso aproximado de 30-40 kilogramos), la entrega en domicilio requiere coordinación previa con Sam’s Club para garantizar acceso al domicilio y disponibilidad de personal para carga. El tiempo de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles tras confirmar la orden.

El colchón incluye garantía oficial Sealy México de 10 años contra defectos de fabricación en el sistema de resortes PostureTech, la estructura interna y los materiales de confort. Además, Sam’s Club ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el colchón no presente daños por uso, conserve el empaque original y los sellos de fabricante intactos.

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