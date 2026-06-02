Liverpool lanza a precio de regalo la pantalla Samsung Crystal UHD DU7000 de 50 pulgadas 4K con Tizen OS y 6 meses sin intereses

Liverpool cuenta con una de las ofertas más atractivas registradas en lo que va del año para pantallas de gama de entrada en formato medio. La Smart TV Samsung Crystal UHD DU7000 de 50 pulgadas se encuentra disponible en el retailer por $11,747 pesos. La oferta sitúa al modelo de la generación 2024 de Samsung en formato 50 pulgadas en un rango competitivo dentro del catálogo Liverpool, donde la línea Crystal UHD compite con alternativas de TCL, Hisense y LG en el mismo segmento de precio.
Liverpool habilita el financiamiento a hasta 6 meses sin intereses con pagos de $1,957.83 pesos mediante tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío a domicilio con cobertura nacional y la posibilidad de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
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Qué ofrece la línea Crystal UHD DU7000 dentro del catálogo Samsung
El Samsung DU7000 es el modelo de entrada al catálogo 4K de Samsung dentro de la generación 2024. La línea Crystal UHD se posiciona por debajo de QLED, Neo QLED y OLED como la alternativa para quienes priorizan resolución 4K nativa, ecosistema Samsung y soporte de software prolongado por encima de las tecnologías premium de retroiluminación.
Estas son las especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:
- Pantalla: Crystal UHD de 50 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada.
- Resolución: 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles nativos).
- Procesador: Crystal Processor 4K con escalado por inteligencia artificial para contenido HD y FHD.
- HDR: soporte HDR10+ para mayor profundidad de color y contraste.
- Tecnologías visuales: Mega Contrast, UHD Dimming y Contrast Enhancer para optimización de imagen.
- Audio: sistema 2.0 canales con Object Tracking Sound Lite, Adaptive Sound y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.
- Sistema operativo: Tizen OS con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.
- Suite de aplicaciones Daily+: integra SmartThings, Samsung Health y Workspace para gestión del hogar inteligente desde la pantalla principal.
- Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM) para configuración óptima en consolas de nueva generación.
- Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, soporte SmartThings y Apple AirPlay.
- Diseño: AirSlim con apenas 60 mm de profundidad para integración limpia en mueble o montaje a pared.
- Seguridad: Secured by Knox con actualizaciones de seguridad garantizadas durante al menos tres años desde el lanzamiento del producto.
El argumento clave: ecosistema Samsung 4K accesible
El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en la tecnología de panel —Crystal UHD es la línea de entrada al catálogo 4K Samsung—, sino en el conjunto de funciones integradas que normalmente se encuentran en líneas superiores. El escalado por IA del procesador Crystal 4K mejora la calidad de contenido HD y Full HD hacia una resolución cercana al 4K nativo, lo que es especialmente útil para señales de TV abierta, contenido de catálogo antiguo y streaming en planes con resolución limitada. La compatibilidad con Q-Symphony permite sumar los altavoces del televisor a los de una barra de sonido Samsung (vendida por separado), en lugar de silenciarlos como sucede con la mayoría de combos de marca cruzada.
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito para productos electrónicos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque, conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio.
El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital para activar la garantía en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.
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