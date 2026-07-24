Walmart remata el destornillador inalámbrico Enertwist de 8V con 82 Kit de accesorios y hasta 18 MSI

El Destornillador inalámbrico Enertwist de 8V con kit de 82 accesorios y estuche de transporte —herramienta eléctrica de la marca Enertwist con motor 8V, torque máximo de 10 Nm, embrague de precisión 21+1 y luz LED integrada— pasó de $1,479 a $1,269 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $210 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 14.2 por ciento.
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Walmart habilita el financiamiento a hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes según campaña activa del retailer, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.
Qué ofrece el destornillador Enertwist de Walmart
El Destornillador inalámbrico Enertwist ET-CS-8 es una de las propuestas más completas del catálogo de herramientas eléctricas accesibles de Walmart y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta mexicana que realiza mantenimiento del hogar cotidiano, proyectos de bricolaje ocasionales, armado de muebles o pequeñas reparaciones sin la inversión típica del segmento profesional.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Enertwist para el modelo ET-CS-8:
Motor y potencia:
- Marca: Enertwist (fabricante especializado en herramientas eléctricas para uso doméstico y profesional ligero).
- Modelo: ET-CS-8 (destornillador inalámbrico 8V con kit completo).
- Motor: 8 voltios de alto rendimiento.
- Torque máximo: 10 Nm (88 in.lbs) — apto para amplia gama de aplicaciones de perforación y atornillado.
- Velocidad: 230 RPM sin carga para atornillar y perforar madera, plástico y metal de calibre ligero.
- Embrague de precisión: 21+1 cluth (21 posiciones embrague + 1 ajuste taladro) para control preciso según aplicación.
Batería y carga:
- Batería: iones de litio integrada de 1,500 mAh para uso prolongado.
- Rendimiento por carga: hasta 300 tornillos M4 x 40mm después de carga completa.
- Voltaje de carga: 120V / 60Hz (toma corriente estándar mexicana).
- Tiempo de carga: 3 a 5 horas.
Diseño y ergonomía:
- Mango ergonómico ajustable de doble posición: permite operación en línea o en pistola según preferencia y tipo de trabajo.
- Luz LED integrada: con interruptor separado para iluminar la superficie de trabajo en espacios oscuros.
- Portabrocas hexagonal 1/4″: cambio rápido de puntas + sostiene puntas de 1 pulgada.
- Peso ligero: 0.52 kg (compacto y de fácil manejo prolongado).
- Longitud: 11 pulgadas (28 centímetros).
- Interruptor avance/retroceso: ergonómicamente ubicado para ajuste cómodo de velocidad y sentido de rotación.
Kit de 82 accesorios incluidos:
- 1 Destornillador de potencia Enertwist 8V.
- 1 Eje de extensión flexible.
- 68 puntas de destornillador de 25 mm (para trabajos estándar).
- 6 puntas de destornillador de 50 mm (para acceso profundo).
- 6 destornilladores de tuercas (variedad de medidas).
- 1 Soporte magnético de puntas para cambio rápido.
- 1 Cargador de pared.
- 1 Estuche de transporte portátil.
Aplicaciones ideales:
- Armado de muebles (IKEA, Coppel, Elektra, muebles online).
- Mantenimiento del hogar cotidiano (bisagras, cerraduras, cortineros, cuadros).
- Proyectos de bricolaje ocasionales (estantes, repisas, decoración).
- Perforación ligera en madera, plástico y metal de calibre ligero.
- Reparaciones eléctricas domésticas básicas (con seguridad apropiada).
Forma de envío en Walmart y garantía de Enertwist
El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye garantía oficial Enertwist de dos años (superior al estándar típico de 1 año del segmento herramientas eléctricas accesibles) que cubre defectos de fabricación del destornillador, la batería, el cargador y los accesorios incluidos en el estuche. Además, Walmart ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no presente daños por uso y conserve el empaque original y todos los accesorios incluidos.
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