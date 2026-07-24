¿Cómo nació Tomorrowland? La historia del festival de música electrónica más famoso del mundo

Tomorrowland no siempre fue el gigantesco festival que hoy reúne a cientos de miles de personas de todo el planeta. Antes de convertirse en un referente mundial de la música electrónica comenzó como un evento con una sola jornada y con la idea de crear una experiencia que combinara música, fantasía y espectáculo.

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¿Cuál es el origen del Tomorrowland?

La historia de Tomorrowland se remonta a 2005, cuando los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, en colaboración con la promotora ID&T, decidieron organizar un festival de música electrónica en el parque recreativo De Schorre, ubicado en Boom, Bélgica. Su objetivo era ofrecer algo más que un festival convencional: querían transportar al público a un universo de fantasía donde la música fuera el hilo conductor.

La primera edición se celebró el 14 de agosto de 2005 y reunió a cerca de 9 mil asistentes. En el cartel de ese entonces figuraban DJs que más tarde se convertirían en leyendas de la electrónica como Armin van Buuren, David Guetta, Conne y Ferry Corsten.

¿Por qué el Tomorrowland creció tanto?

Más allá de su cartel de artistas, Tomorrowland se ha convertido en una experiencia inmersiva. Cada edición desarrolla una temática diferente que se refleja en el escenario principal, la decoración, los espectáculos de luces, fuegos artificiales y la narrativa del evento.

Actualmente, el festival recibe más de 400 mil asistentes de más de 200 países durante dos fines de semana, lo que lo coloca como uno de los encuentros musicales más importantes del planeta.

Tomorrowland fechas 2026

Tomorrowland Bélgica 2026 se celebra en dos fines de semana de julio: del 17 al 19 de julio (Fin de semana 1) y del 24 al 26 de julio (Fin de semana 2).

Fin de semana 1: Del 17 al 19 de julio de 2026.

Fin de semana 2: Del 24 al 26 de julio de 2026.

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