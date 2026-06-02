Mercado Libre remata la pantalla Samsung de 55 pulgadas con Real QLED y Vision AI Smart TV

Mercado Libre sumó a su catálogo una de las ofertas más relevantes registradas en lo que va de junio para pantallas Samsung de gama media-alta. La Smart TV Samsung QLED 4K Q8F de 55 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $13,499 a $10,124.25 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,374.75 pesos y equivale al 25% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al modelo de la línea Q8F —el escalón superior dentro de la familia QLED estándar Samsung, justo por debajo de Neo QLED— por debajo de los $10,200 pesos, un rango excepcional para una pantalla con certificación PANTONE y micrófonos de campo lejano integrados.

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Mercado Libre habilita las opciones habituales de pago de la plataforma: pago de contado con tarjeta de crédito o débito, monedero Mercado Pago, depósito bancario, planes de meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente y financiamiento mediante Mercado Crédito sin necesidad de tarjeta bancaria. La compra está respaldada por la garantía de Compra Protegida de la plataforma e incluye envío gratuito en la mayoría de los códigos postales, con entrega en 24 a 48 horas si la publicación cuenta con el logotipo Full.

Qué ofrece la línea Q8F frente a la familia QLED estándar Samsung

El Samsung Q8F es uno de los modelos de la gama media-alta dentro de la familia QLED 2025 de Samsung y se posiciona como el escalón superior dentro de la línea QLED estándar (Q6F → Q7F → Q8F), antes del salto a Neo QLED con Mini LED. La diferencia técnica frente a los modelos Q6F y Q7F —cubiertos recientemente en Bodega Aurrera, Liverpool y Sam’s Club— se concentra en cuatro áreas: certificación de color, asistente de voz, procesador y suite de IA completa.

Pantalla 55 Samsung Qled 4k en Mercado Libre Se puede pagar con hasta 4 meses sin interés con bancos participantes. (Mercado Libre)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla: Real QLED 4K de 55 pulgadas con tecnología Quantum Dot certificada por SGS sin cadmio y volumen de color del 100%.

Real QLED 4K de 55 pulgadas con tecnología Quantum Dot certificada por SGS sin cadmio y volumen de color del 100%. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Q4 AI con escalado 4K por inteligencia artificial y reconocimiento de escenas en tiempo real.

Q4 AI con escalado 4K por inteligencia artificial y reconocimiento de escenas en tiempo real. Suite de IA: Vision AI completo con modo AI para ajustes adaptables de imagen y sonido, AI Energy Mode para optimización energética, Auto HDR Remastering, Live Translate y Click to Search.

Vision AI completo con modo AI para ajustes adaptables de imagen y sonido, AI Energy Mode para optimización energética, Auto HDR Remastering, Live Translate y Click to Search. Certificación de color: PANTONE Validated para reproducción precisa de 2,140 colores PANTONE y 110 tonos de piel certificados.

PANTONE Validated para reproducción precisa de 2,140 colores PANTONE y 110 tonos de piel certificados. HDR: Quantum HDR con distribución dinámica de tonos HDR10+ y soporte para HLG.

Quantum HDR con distribución dinámica de tonos HDR10+ y soporte para HLG. Audio: Adaptive Sound+ con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

Adaptive Sound+ con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Asistente de voz: Bixby renovado con micrófonos de campo lejano integrados —característica heredada de Neo QLED, ausente en los modelos Q6F y Q7F— que permiten dar comandos desde cualquier punto del cuarto sin necesidad de acercarse al control remoto.

Bixby renovado con micrófonos de integrados —característica heredada de Neo QLED, ausente en los modelos Q6F y Q7F— que permiten dar comandos desde cualquier punto del cuarto sin necesidad de acercarse al control remoto. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: hasta siete años de actualizaciones Tizen OS, equivalente a soporte hasta 2032.

hasta siete años de actualizaciones Tizen OS, equivalente a soporte hasta 2032. Diseño: AirSlim ultradelgado.

AirSlim ultradelgado. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay. Control remoto: SolarCell que se recarga con luz.

Forma de envío y garantía del producto

El producto se vende a través de Mercado Libre con envío gratuito a la mayoría de códigos postales del país. Si la publicación tiene el logotipo Full, la entrega se realiza en 24 a 48 horas en las principales ciudades de México mediante la red logística propia de la plataforma. La compra está respaldada por la garantía de Compra Protegida de Mercado Libre, que permite devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción si el producto no coincide con la descripción de la publicación o presenta defectos de fábrica.

El equipo incluye además un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia.

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