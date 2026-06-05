Liverpool remata la pantalla Samsung OLED S90H de 65 pulgadas con 4K AI y barra de sonido de regalo

Liverpool sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Samsung OLED de la generación 2026. La Smart TV Samsung OLED 4K S90H de 65 pulgadas —modelo 2026 con Vision AI Companion— pasó de $42,855.67 a $28,998.20 pesos, lo que representa un ahorro directo de $13,857.47 pesos y equivale al 32% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al modelo de la línea S90H —con panel QD-OLED auténtico y procesador NQ4 AI Gen3, el más reciente de Samsung— por debajo de los $29,000 pesos, un rango excepcional para una pantalla OLED de 65 pulgadas que llegó al mercado mexicano en mayo de 2026. La oferta incluye además una barra de sonido Samsung de regalo con la compra, ampliando el valor del paquete sin costo adicional.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses con pagos de $3,452.17 pesos mediante tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de la cadena: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal, depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven, y posibilidad de combinar con cupones bancarios según promoción vigente. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la línea OLED S90H frente a la familia OLED 2025 Samsung

El Samsung S90H es la línea OLED de gama media-alta dentro de la familia OLED 2026 de Samsung y se posiciona como el modelo justo por debajo de la S95H y la S99H dentro del catálogo OLED de la marca para este año. La diferencia técnica frente a la línea S90F 2025 —y especialmente frente a la S85F que se cubrió recientemente en Bodega Aurrera— se concentra en cinco áreas: generación de procesador, certificación antirreflejos, tasa de refresco, política de actualizaciones y panel QD-OLED auténtico.

Samsung OLED de 65 pulgadas 4K en Liverpool Barra de Sonido HW-B750/ZX de regalo. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla: OLED 4K UHD de 65 pulgadas con panel QD-OLED auténtico —píxeles autoiluminados que emiten luz azul a través de puntos cuánticos para generar rojo y verde puro, distinto del W-OLED del S85F—.

OLED 4K UHD de 65 pulgadas con panel QD-OLED auténtico —píxeles autoiluminados que emiten luz azul a través de puntos cuánticos para generar rojo y verde puro, distinto del W-OLED del S85F—. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: NQ4 AI Gen3 con 4K AI Upscaling Pro y AI Motion Enhancer Pro que suaviza y agudiza el movimiento para mayor claridad en escenas rápidas.

NQ4 AI Gen3 con 4K AI Upscaling Pro y AI Motion Enhancer Pro que suaviza y agudiza el movimiento para mayor claridad en escenas rápidas. HDR: OLED HDR+ con mayor rango de contraste y brillo frente al OLED HDR estándar.

OLED HDR+ con mayor rango de contraste y brillo frente al OLED HDR estándar. Certificación antirreflejos: Glare Free, tecnología que reduce reflejos en habitaciones con luz natural directa y mantiene el negro absoluto incluso con luz ambiental fuerte.

Glare Free, tecnología que reduce reflejos en habitaciones con luz natural directa y mantiene el negro absoluto incluso con luz ambiental fuerte. Tasa de refresco: 165 Hz nativos con VRR (Variable Refresh Rate) para gaming en consolas y PC.

165 Hz nativos con VRR (Variable Refresh Rate) para gaming en consolas y PC. Suite de IA: Vision AI Companion con AI Mode, Auto HDR Remastering Pro, Live Translate, Click to Search y AI Energy Mode para optimización energética.

Vision AI Companion con AI Mode, Auto HDR Remastering Pro, Live Translate, Click to Search y AI Energy Mode para optimización energética. Audio: Adaptive Sound+ con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

Adaptive Sound+ con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Asistente de voz: Bixby con micrófonos de campo lejano integrados.

Bixby con micrófonos de campo lejano integrados. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung para productos lanzados en 2026, equivalente a soporte hasta 2033.

garantizadas por Samsung para productos lanzados en 2026, equivalente a soporte hasta 2033. Gaming: Ultimate Gaming Pack con Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar y modo dedicado para PS5 y Xbox Series X.

Ultimate Gaming Pack con Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar y modo dedicado para PS5 y Xbox Series X. Diseño: LaserSlim Design con perfil ultradelgado para montaje a ras de pared.

LaserSlim Design con perfil ultradelgado para montaje a ras de pared. Conectividad: 4 puertos HDMI 2.1, USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

4 puertos HDMI 2.1, USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay. Control remoto: SolarCell que se recarga con luz natural o ambiente, sin pilas desechables.

El paquete incluye además una barra de sonido Samsung de regalo con la compra, lo que permite aprovechar la tecnología Q-Symphony desde el primer momento sin invertir en un sistema de audio externo adicional.

Forma de envío y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras de productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque de una pantalla de 65 pulgadas (más de 1.45 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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