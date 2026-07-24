Liverpool remata lavasecadora LG 16 kg AI DD Wi-Fi con 36% de descuento y 9 MSI

La Lavasecadora LG Eléctrica 16 kg / 8 kg modelo WD16EGNTS6P —electrodoméstico de la línea premium LG AI DD con Motor Inverter Direct Drive con Inteligencia Artificial, 6 Motion DD, Steam, TurboWash 360 y conectividad LG ThinQ Wi-Fi— pasó de $29,999 a $19,124.36 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $10,874.64 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 36.2 por ciento, uno de los porcentajes más altos del segmento electrodomésticos línea blanca premium del retail mexicano actual.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $2,133.26 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la lavasecadora LG 16 kg de Liverpool

La Lavasecadora LG WD16EGNTS6P es una de las propuestas más completas del catálogo de electrodomésticos línea blanca premium de Liverpool y se posiciona como equipo ideal para audiencia familiar mexicana que quiere consolidar en un solo aparato las funciones de lavado y secado eléctrico (sin conexión a gas) con la máxima capacidad del segmento accesible (16 kg lavado + 8 kg secado) sin la inversión típica del segmento premium.

Lavasecadora eléctrica LG en Liverpool (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de LG México para el modelo WD16EGNTS6P:

Capacidad y diseño:

Marca: LG (referente mundial en electrodomésticos con más de 65 años de trayectoria y liderazgo en tecnología de lavado con Inverter Direct Drive).

(referente mundial en electrodomésticos con más de 65 años de trayectoria y liderazgo en tecnología de lavado con Inverter Direct Drive). Modelo: WD16EGNTS6P (línea AI DD con Ciclo PetCare).

(línea AI DD con Ciclo PetCare). Capacidad de lavado: 16 kilogramos — apta para cargas grandes (incluyendo edredones King Size + toallas + ropa de cama completa).

— apta para cargas grandes (incluyendo edredones King Size + toallas + ropa de cama completa). Capacidad de secado: 8 kilogramos — recomendada para familias medianas de 4-5 integrantes.

— recomendada para familias medianas de 4-5 integrantes. Color: Grafito con acabado premium.

Grafito con acabado premium. Puerta: Glass Door con visualización del ciclo.

Glass Door con visualización del ciclo. Diseño Slim compacto: solo 645 mm de profundidad — ahorra 125 mm de espacio frente a lavasecadoras convencionales LG de 770 mm.

solo — ahorra 125 mm de espacio frente a lavasecadoras convencionales LG de 770 mm. Dimensiones: 645 mm ancho x 940 mm alto x 770 mm profundidad total.

Motor AI DD e inteligencia artificial:

Motor AI DD Inverter Direct Drive: motor de nueva generación con Inteligencia Artificial que detecta automáticamente las características de los tejidos + suavidad de las telas + peso de la carga para determinar el patrón de lavado óptimo.

motor de nueva generación con que detecta automáticamente las características de los tejidos + suavidad de las telas + peso de la carga para determinar el patrón de lavado óptimo. Sistema 6 Motion DD: combina hasta 6 movimientos diferentes del tambor para ofrecer excelente desempeño de lavado sin maltratar las prendas delicadas.

combina hasta 6 movimientos diferentes del tambor para ofrecer excelente desempeño de lavado sin maltratar las prendas delicadas. Motor Inverter: menor consumo energético + operación silenciosa + garantía extendida frente a motores tradicionales.

Tecnologías de vapor y limpieza:

Ciclos con vapor Steam: proporcionan mayor higiene durante el ciclo de lavado con hasta 99.9 por ciento de eliminación de alérgenos (ácaros del polvo, polen, bacterias) — ideal para audiencia con alergias respiratorias o niños pequeños.

proporcionan mayor higiene durante el ciclo de lavado con hasta (ácaros del polvo, polen, bacterias) — ideal para audiencia con alergias respiratorias o niños pequeños. TurboWash 360: reduce el tiempo de lavado hasta en 39 minutos manteniendo la calidad de limpieza — ideal para audiencia con rutinas laborales exigentes.

reduce el tiempo de lavado hasta en manteniendo la calidad de limpieza — ideal para audiencia con rutinas laborales exigentes. Ciclo PetCare: ciclo dedicado para eliminar pelo de mascotas + olores + manchas específicas de audiencia con perros o gatos en casa.

ciclo dedicado para eliminar pelo de mascotas + olores + manchas específicas de audiencia con perros o gatos en casa. Allergy Care: vaporiza la ropa al inicio del ciclo para aflojar fibras y disolver alérgenos.

vaporiza la ropa al inicio del ciclo para aflojar fibras y disolver alérgenos. Tub Clean: limpieza automática del tambor para mantener higiene interna del equipo.

Secado eléctrico:

Sistema de secado eléctrico: logra el secado completo de las prendas sin conexión a gas (solo requiere toma corriente 220V).

logra el secado completo de las prendas (solo requiere toma corriente 220V). Simplifica la instalación: no requiere instalación de tubería de gas + conexión sencilla a toma eléctrica estándar del hogar.

Conectividad Smart y control remoto:

LG ThinQ™ Wi-Fi: conectividad inalámbrica integrada para control remoto desde smartphone (Android y iOS).

conectividad inalámbrica integrada para control remoto desde smartphone (Android y iOS). Diagnóstico inteligente: detecta fallos automáticamente y envía notificaciones al smartphone del usuario.

detecta fallos automáticamente y envía notificaciones al smartphone del usuario. Programación remota: inicia ciclos + recibe notificaciones + monitorea consumo desde cualquier lugar.

inicia ciclos + recibe notificaciones + monitorea consumo desde cualquier lugar. Compatibilidad ecosistema smart home: integración con Google Home + Amazon Alexa según configuración.

Tambor y materiales:

Tambor de acero inoxidable para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión.

para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión. Nivel de agua: sensor automático que ajusta la cantidad de agua según carga real.

sensor automático que ajusta la cantidad de agua según carga real. Panel LED: con controles intuitivos y visualización clara de ciclos + tiempo restante.

Ideal para:

Familias medianas a numerosas (4-6 integrantes) que necesitan capacidad amplia de lavado.

(4-6 integrantes) que necesitan capacidad amplia de lavado. Audiencia con espacio limitado que aprovecha diseño Slim compacto (645 mm profundidad).

que aprovecha diseño Slim compacto (645 mm profundidad). Hogares sin instalación de gas que requieren secado eléctrico completo.

que requieren secado eléctrico completo. Audiencia con alergias respiratorias que se beneficia del ciclo Steam + Allergy Care.

que se beneficia del ciclo Steam + Allergy Care. Audiencia con mascotas que aprovecha el Ciclo PetCare específico.

que aprovecha el Ciclo PetCare específico. Adultos 40+ años que valoran tecnología smart home + control remoto + eficiencia energética.

Forma de envío en Liverpool y garantía de LG

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. Por las dimensiones y peso de la lavasecadora (645 x 940 x 770 mm con peso aproximado de 81 kilogramos), la entrega en domicilio requiere coordinación previa con Liverpool para garantizar acceso al domicilio, disponibilidad de personal para carga y verificación del espacio de instalación con conexión eléctrica 220V + toma de agua + drenaje. El tiempo de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial LG México que cubre defectos de fábrica del motor AI DD Inverter Direct Drive (habitualmente 10 años de garantía extendida en el motor), el tambor de acero inoxidable y los componentes electrónicos. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido instalado y conserve el empaque original.

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