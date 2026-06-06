Diego Fernández, ingeniero químico: “Debemos evitar a toda costa limpiar la pantalla de la televisión con limpiavidrios”

La limpieza de la pantalla del televisor es una de las tareas domésticas más subestimadas. Pasa por alto el detalle técnico que separa una pantalla con años de vida útil de una con velo permanente, manchas y arañazos microscópicos imposibles de revertir. El ingeniero químico Diego Fernández, divulgador especializado en cuidado del hogar con presencia en TikTok bajo las cuentas @renovandoconideas y @quimicosparahogar, publicó en febrero de 2026 un video en el que desarma los errores más comunes y plantea un método seguro paso a paso. Su advertencia central apunta directamente al producto que la mayoría de los hogares mexicanos tiene en la alacena: “Debemos evitar a toda costa limpiar la pantalla de la televisión con limpiavidrios. Son productos que contienen solventes y antiempañantes que pueden disolver la delicada capa antirreflejo de las pantallas y dejar un velo permanente”.

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La advertencia coincide con las propias recomendaciones de los fabricantes. Marcas como Samsung y LG advierten explícitamente contra el uso de limpiacristales sobre paneles de televisores en sus guías oficiales de cuidado. La razón técnica es simple: los televisores actuales —Crystal UHD, QLED, OLED, Neo QLED— integran capas antirreflejo y recubrimientos protectores que no soportan los solventes diseñados originalmente para vidrio común.

Los cuatro errores que más dañan la pantalla del televisor

Diego Fernández identifica cuatro prácticas habituales en hogares mexicanos que generan daños progresivos en las pantallas de televisor. Cada una tiene un impacto técnico específico sobre la superficie del panel.

Estos son los errores que el experto detalla según la guía publicada en Infobae:

Usar limpiavidrios o limpiacristales : el error más grave, según Fernández. Los productos comerciales de limpieza de cristales contienen solventes (alcohol etílico, amoníaco, glicoles) y antiempañantes que disuelven químicamente la capa antirreflejo del televisor y dejan un velo blanquecino permanente imposible de remover.

: el error más grave, según Fernández. Los productos comerciales de limpieza de cristales contienen solventes (alcohol etílico, amoníaco, glicoles) y antiempañantes que disuelven químicamente la capa antirreflejo del televisor y dejan un imposible de remover. Pulverizar líquidos directamente sobre la pantalla : aunque parece eficiente, el riesgo real es que el líquido se filtre por los bordes del panel hacia el interior del televisor, provocando daños eléctricos difíciles de reparar y nulificando la garantía oficial del fabricante.

: aunque parece eficiente, el riesgo real es que el líquido se filtre por los bordes del panel hacia el interior del televisor, provocando daños eléctricos difíciles de reparar y nulificando la garantía oficial del fabricante. Usar papel de cocina o pañuelos desechables : aunque parecen suaves, sus fibras rígidas generan arañazos microscópicos en la superficie que se acumulan con cada limpieza. “Estos daños, aunque invisibles al principio, tienden a acumularse con el tiempo y afectan la nitidez de la imagen” , advierte Fernández.

: aunque parecen suaves, sus generan arañazos microscópicos en la superficie que se acumulan con cada limpieza. , advierte Fernández. Presionar la superficie con demasiada fuerza: las capas protectoras de las pantallas planas son muy sensibles a la presión. Aplicar fuerza —incluso con un paño suave— deforma el panel y altera sus propiedades ópticas, generando zonas con respuesta de imagen distinta al resto de la pantalla.

Pantalla Usa un método seguro para proteger estos aparatos, presentes en los hogares. (Gemini)

El método correcto paso a paso, según el ingeniero químico

El divulgador propone un procedimiento en tres pasos que respeta las capas técnicas del televisor sin sacrificar la efectividad de la limpieza:

Paso 1 — Retirar el polvo superficial : usar un paño de microfibra completamente seco y pasarlo sobre la pantalla con movimientos suaves, sin presionar. La microfibra atrapa partículas sin generar fricción agresiva. “Debes dar movimientos suaves y sin presionar” , indica el experto.

: usar un y pasarlo sobre la pantalla con movimientos suaves, sin presionar. La microfibra atrapa partículas sin generar fricción agresiva. , indica el experto. Paso 2 — Limpieza húmeda controlada : humedecer un segundo paño de microfibra solo con agua , escurrirlo completamente hasta que no gotee y pasarlo sobre la pantalla en trazos verticales u horizontales constantes. “Humedécelo con agua, escúrrelo hasta que no gotee y limpia la pantalla en trazos verticales u horizontales” , recomienda Fernández. El agua nunca se aplica directamente sobre la pantalla , siempre sobre el paño.

: humedecer un , escurrirlo completamente hasta que no gotee y pasarlo sobre la pantalla en trazos verticales u horizontales constantes. , recomienda Fernández. El agua , siempre sobre el paño. Paso 3 — Secado inmediato: pasar un tercer paño limpio y seco justo después del paso anterior. El experto advierte sobre el riesgo de dejar evaporar el agua sola: “No permitas que el agua se evapore sola ya que sus minerales podrían dejar marcas”. Los minerales del agua de la llave —calcio, magnesio— forman manchas blanquecinas si se quedan en la superficie.

Qué hacer cuando persisten huellas de grasa

Para los casos en que el método de tres pasos no es suficiente —típicamente huellas dactilares con grasa, manchas de salpicaduras de comida o residuos pegajosos—, Diego Fernández ofrece una alternativa segura que sí incluye productos químicos pero aplicados con control: “Si después de este proceso de limpieza aún persiste alguna huella de grasa, aplica una pequeña cantidad de sucrosol o de alcohol isopropílico sobre el paño húmedo y aplica suavemente sobre la huella de grasa, pasa inmediatamente el paño seco”.

La clave técnica del consejo está en dos detalles: el alcohol isopropílico (no etílico ni gel sanitizante) es un solvente específico que disuelve grasa sin atacar la capa antirreflejo del panel, y la aplicación es siempre sobre el paño, nunca directamente sobre la pantalla. El sucrosol —limpiador específico para electrónicos disponible en tiendas especializadas— funciona bajo la misma lógica. Cualquier otro alcohol (rebajado con agua, gel antibacterial, etanol comercial) introduce contaminantes que pueden dañar el panel.

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