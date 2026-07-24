La función de WhatsApp que todos los adultos mayores necesitan para no dañar su vista: así es como puedes activarla

WhatsApp sumó una herramienta pensada para quienes tienen dificultades para ver bien la pantalla. En ocasiones, los adultos mayores dejan de usar bien sus celulares no porque no entiendan la tecnología, sino porque no ven con claridad.

Ahora, una función de WhatsApp permite sortear ese inconveniente. Dentro de sus opciones de accesibilidad, la aplicación ofrece una función pensada para quienes les cuesta distinguir bien lo que aparece en pantalla. Lo que hace es jugar con los colores, de modo que las letras y los botones se despeguen mucho más del fondo.

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¿Cómo funciona la opción de contraste alto en WhatsApp?

La función, útil para personas mayores, se llama "Aumenta el contraste" y se puede ajustar desde el menú de accesibilidad. Su lógica es simple: en vez de agrandar el texto, oscurece las letras y marca más los bordes de botones e íconos, para que cada elemento se distinga sin esfuerzo.

Un dato importante es que esto solo trabaja cuando el celular está en modo claro. Si el teléfono está en modo oscuro, la función no hace efecto, aunque esté activada. Una vez que las condiciones son correctas, cualquier mensaje o comando se ve más definido, con bordes y letras más marcados que antes.

Esta posibilidad es útil no solo para los adultos mayores, sino también para quienes tienen presbicia o algún grado de baja visión, ya que un fondo poco contrastado hace más difícil leer o encontrar un botón. En cambio, con letras más marcadas y botones más definidos, pueden manejar la app de forma independiente.

La función está disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone. (RITCHIE B. TONGO/EFE)

¿Cómo activar el modo de alto contraste en WhatsApp?

Activarlo toma menos de un minuto y los pasos son casi idénticos en Android y en iPhone. Lo primero es chequear que la app esté al día: si hay una actualización pendiente en la tienda de aplicaciones, conviene instalarla antes de seguir.

Ya con WhatsApp actualizado, hay que entrar a la configuración tocando los tres puntos que aparecen arriba a la derecha, y desde ahí ir a "Accesibilidad“. Ahí, entre las opciones disponibles, va a aparecer ”Aumenta el contraste" o "Alto contraste" (que viene apagada por defecto), y con un solo toque queda activada.

Un paso importante es revisar que el modo oscuro esté apagado. Si sigue prendido, hay que ir de nuevo a Ajustes, entrar a "Chats“, buscar ”Tema" y elegir "Claro" o “Predeterminado del sistema”. Recién ahí, con todo en su lugar, la app se va a ver con ese contraste más marcado que hace más fácil leer y moverse dentro de WhatsApp.

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