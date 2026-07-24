Garmin presenta CIRQA Smart Band, su nueva banda sin pantalla: precio en México y todo lo que puede monitorear

Garmin presentó la CIRQA™ Smart Band, su primera pulsera inteligente sin pantalla. El dispositivo registra métricas de salud y actividad física durante todo el día y no requiere pago de suscripción para funcionar. Según la marca, la batería dura hasta 10 días, y todos los datos se consultan desde la app Garmin Connect.

Desde la compañía aseguraron que el producto está dirigido a personas que buscan monitorear su actividad sin depender de una pantalla, y que puede usarse junto con otros relojes de la marca según la necesidad de cada usuario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué datos de salud registra la Garmin CIRQA Smart Band?

Los usuarios de Garmin pueden monitorear varias métricas de bienestar gracias a esta tecnología, ya que la banda mide:

ritmo cardíaco

monitoreo de energía

nivel de estrés

temperatura corporal

El dispositivo también entrega un puntaje de sueño, identifica las fases del descanso, sugiere cuánto tiempo dormir, mide la variabilidad cardíaca, controla la respiración y detecta siestas.

Para las usuarias, incluye seguimiento del ciclo menstrual y del embarazo, con estimación de la próxima menstruación y cálculo retrospectivo de ovulación según la temperatura registrada durante el sueño.

¿Cómo funciona el seguimiento de actividad física?

El dispositivo detecta automáticamente el tipo de actividad que realiza el usuario, sin necesidad de pantalla, y el registro puede revisarse o corregirse después en Garmin Connect. Con cada corrección, mejora la precisión de futuras detecciones. También permite registrar manualmente entre más de 80 actividades usando el único botón lateral.

En materia de entrenamiento, indica si el cuerpo está en condiciones de exigirse ese día, mide variabilidad cardíaca, VO2 máximo y evolución del estado físico, y calcula el beneficio de cada sesión junto con el tiempo de recuperación necesario.

Conectada al GPS de un smartphone compatible con iPhone o Android, la nueva banda de Garmin registra rutas de caminata, ciclismo o running al aire libre. La función LiveTrack permite compartir la ubicación en tiempo real con otras personas.

CIRQA Smart Band Garmin confirmó que el modelo llegará en agosto al mercado mexicano. El precio sugerido es de $4,199. (Garmin)

¿Cuánto costará la Garmin CIRQA Smart Band en México?

Garmin confirmó que el modelo llegará próximamente a México, con un precio sugerido de $4,199 pesos. Según consigna en su sitio web, el aparato se podrá pedir a partir del 21 de Agosto 2026.

La correa es de tela y estará disponible en gris, lila, verde oliva, azul y negro. Puede usarse en la muñeca o en la parte superior del brazo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.