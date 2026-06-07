¿Qué celular Samsung tiene mejor WiFi en 2026? Galaxy A37, A57 y S25 Ultra comparados

La conectividad WiFi se convirtió en uno de los criterios más subestimados al elegir un smartphone. Mientras la mayoría de los compradores se concentran en cámaras, batería y procesador, el estándar WiFi del equipo determina directamente la velocidad de descarga en casa, la estabilidad de las videollamadas y el rendimiento de juegos en línea —especialmente cuando hay varios dispositivos conectados al mismo tiempo en la red doméstica—. Samsung tiene tres modelos vigentes en México que cubren tres rangos distintos del catálogo Galaxy: el Galaxy A37 como gama media accesible, el Galaxy A57 como gama media-alta y el Galaxy S25 Ultra como flagship. Los tres comparten ecosistema Android One UI, política de actualizaciones extensa y compatibilidad con Galaxy AI, pero la diferencia en su estándar WiFi marca una distancia técnica importante a la hora de aprovechar al máximo la red doméstica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La pregunta que muchos compradores se hacen al comparar los tres modelos —especialmente con la llegada de routers WiFi 7 al mercado mexicano y el aumento del consumo de streaming en 4K, gaming en línea y videollamadas simultáneas— es directa: ¿cuál de los tres ofrece la mejor recepción WiFi en 2026? La respuesta tiene impacto real en el bolsillo, porque la diferencia entre estándares WiFi se traduce en velocidades, latencia y estabilidad de conexión en escenarios cotidianos.

Qué estándar WiFi tiene cada Samsung Galaxy en 2026

La comparativa entre los tres modelos Samsung disponibles en México arroja un resultado claro al revisar las fichas oficiales: dos de los tres comparten WiFi 6E, mientras que el flagship sube al estándar más avanzado del mercado actual.

Samsung S25 Ultra Samsung S25 Ultra. (Gemini)

Estas son las especificaciones de conectividad inalámbrica según las fichas oficiales de Samsung y Xataka México:

Samsung Galaxy A37 : WiFi 6E (estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax), compatibilidad con bandas 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz; Bluetooth 5.3, NFC, 5G.

: (estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax), compatibilidad con bandas 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz; Bluetooth 5.3, NFC, 5G. Samsung Galaxy A57 : WiFi 6E (estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax), compatibilidad con bandas 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz; Bluetooth 6, NFC, 5G.

: (estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax), compatibilidad con bandas 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz; Bluetooth 6, NFC, 5G. Samsung Galaxy S25 Ultra: WiFi 7 (estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), compatibilidad con bandas 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, soporte MIMO; Bluetooth 5.4, NFC, 5G, compatibilidad satelital nativa.

El detalle técnico clave es el sufijo “be” al final de la nomenclatura 802.11 del Galaxy S25 Ultra. Ese sufijo identifica al estándar WiFi 7 (IEEE 802.11be), que el A37 y el A57 todavía no incorporan: ambos modelos de gama media se quedan en WiFi 6E (802.11ax).

Qué diferencia hay entre WiFi 6E y WiFi 7 en uso real

La diferencia entre los dos estándares se traduce en cuatro aspectos verificables en escenarios de uso cotidiano dentro de un hogar mexicano promedio:

Velocidad teórica máxima : WiFi 6E alcanza hasta 9.6 Gbps por dispositivo, mientras que WiFi 7 puede llegar a 46 Gbps por dispositivo en condiciones óptimas —cerca de cinco veces más rápido—.

: WiFi 6E alcanza hasta 9.6 Gbps por dispositivo, mientras que WiFi 7 puede llegar a 46 Gbps por dispositivo en condiciones óptimas —cerca de cinco veces más rápido—. Canales de 320 MHz : WiFi 7 introduce canales de doble anchura (320 MHz frente a los 160 MHz máximos de WiFi 6E), lo que permite mover más datos en menos tiempo. En la práctica, esto se traduce en descargas más veloces de archivos pesados y mejor rendimiento en streaming 4K y 8K.

: WiFi 7 introduce canales de doble anchura (320 MHz frente a los 160 MHz máximos de WiFi 6E), lo que permite mover más datos en menos tiempo. En la práctica, esto se traduce en descargas más veloces de archivos pesados y mejor rendimiento en streaming 4K y 8K. Multi-Link Operation (MLO) : tecnología exclusiva de WiFi 7 que permite al smartphone conectarse simultáneamente a dos bandas (5 GHz y 6 GHz, por ejemplo) y combinar ambas para alcanzar mayor velocidad y menor latencia. Útil especialmente en videollamadas, gaming en línea y transmisiones en directo.

: tecnología exclusiva de WiFi 7 que permite al smartphone conectarse simultáneamente a dos bandas (5 GHz y 6 GHz, por ejemplo) y combinar ambas para alcanzar mayor velocidad y menor latencia. Útil especialmente en videollamadas, gaming en línea y transmisiones en directo. Estabilidad en redes congestionadas: WiFi 7 reduce la latencia entre el smartphone y el router cuando hay muchos dispositivos conectados al mismo tiempo —smart TV, laptop, tablet, asistente de voz, otros teléfonos—. La diferencia se nota en hogares con cinco o más dispositivos activos en horas pico.

Para que estos beneficios se materialicen, el smartphone debe estar conectado a un router WiFi 7 compatible, dispositivos que todavía no son mayoría en hogares mexicanos pero que están ingresando al mercado a través de proveedores como Telmex, Totalplay e Izzi durante 2026.

El factor adicional: política de actualizaciones y compatibilidad futura

Más allá del estándar WiFi actual, hay un segundo factor que conviene considerar: la política de soporte de software. Los tres modelos Samsung tienen políticas de actualización extensas que aseguran compatibilidad con tecnologías futuras de WiFi:

Galaxy A37 : seis años de actualizaciones de sistema y seguridad, hasta 2032.

: seis años de actualizaciones de sistema y seguridad, hasta 2032. Galaxy A57 : seis años de actualizaciones de sistema y seguridad, hasta 2032.

: seis años de actualizaciones de sistema y seguridad, hasta 2032. Galaxy S25 Ultra: siete años de actualizaciones de sistema y seguridad, hasta 2032.

Esto significa que los tres equipos seguirán recibiendo parches de seguridad y mejoras de Android One UI durante varios años, pero el límite físico del estándar WiFi 6E del A37 y A57 no se actualiza por software: los smartphones no pueden recibir compatibilidad con WiFi 7 mediante una actualización, porque el módulo de conectividad inalámbrica es un componente de hardware fijo del equipo.

Samsung Galaxy A57 Samsung Galaxy A57. (Bodega Aurrera / Gemini)

Cuál Galaxy elegir según el tipo de hogar

La decisión entre los tres modelos depende de tres variables del hogar y del uso:

Si tu router actual es WiFi 5 o WiFi 6 : la diferencia entre WiFi 6E y WiFi 7 no se nota en la práctica diaria, porque el cuello de botella está en el router. En este escenario, el Galaxy A37 o el A57 ofrecen velocidad suficiente y el ahorro de presupuesto puede destinarse a otros aspectos del equipo o a renovar el router.

: la diferencia entre WiFi 6E y WiFi 7 no se nota en la práctica diaria, porque el cuello de botella está en el router. En este escenario, y el ahorro de presupuesto puede destinarse a otros aspectos del equipo o a renovar el router. Si vas a renovar el router en 2026 o ya tienes WiFi 7 instalado : el Galaxy S25 Ultra es la opción que aprovecha al máximo la inversión , especialmente en hogares con cinco o más dispositivos conectados, gaming en línea regular o videollamadas profesionales frecuentes.

: el , especialmente en hogares con cinco o más dispositivos conectados, gaming en línea regular o videollamadas profesionales frecuentes. Si tu hogar tiene paredes gruesas o varios pisos: el WiFi 7 ofrece mejor capacidad de penetración y estabilidad gracias a las tecnologías MLO y los canales de 320 MHz. En estos escenarios, el S25 Ultra mantiene mejor señal en habitaciones lejanas al router que los modelos con WiFi 6E.

Para hogares estándar con un solo televisor, dos o tres celulares y una laptop, los Galaxy A37 y A57 cubren con sobra las necesidades habituales de streaming, redes sociales y mensajería. La diferencia económica entre el Galaxy A57 ($11,999 pesos) y el Galaxy S25 Ultra (rango superior según retailer) ronda los $14,000 pesos, monto que en muchos casos puede destinarse a otros equipos del hogar antes que a maximizar el estándar WiFi del smartphone principal.

Todos los modelos incluyen un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y permite mantener la cobertura del equipo sin riesgo. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia, y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.