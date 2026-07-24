SEP explica operación de las escuelas militarizadas, tras la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas

Luego de la muerte de Dafne Zapata en una academia militarizada en Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado en el que explicó la operación de estas instituciones.

De acuerdo con la SEP ninguna institución puede avalar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad de menores de edad.

Esto luego de que unasituación de esa índole ocasionara la muerte de la joven de 13 años; actualmente las autoridades han detenido a la primera persona relacionada con el caso. Danna Yanina N, de 18 años.

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¿Qué dice la SEP sobre las escuelas militarizadas?

La SEP lamentó el fallecimiento de una menor de edad en Tamaulipas y señaló que es inadmisible que, bajo una supuesta “educación militar”, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso y violencia.

Al tiempo que reveló que las disposiciones constitucionales y legales, no permiten la existencia de campamentos militares en ninguno de los estados de la república.

“La educación militar se circunscribe a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar”.

SEP tomará medidas contra escuela militarizada

La SEP de Tamaulipas informó que tomarámedidas para hacer valer los derechos humanos de los menores frente a la autorización de impartición del servicio educativo bajo la denominación “militarizada”.

La dependencia reiteró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad “militarizada”, “militar”, “castrense” .

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