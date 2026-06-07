Daniel Aguilar, director de comunicación de LG: “El mejor televisor del mundo es OLED y se produce en México”

LG Electronics lleva más de una década fabricando algunos de sus productos más importantes en México. Lo que muchos no saben es que uno de ellos es el televisor OLED, que la propia compañía define como el mejor del mundo.

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¿Por qué LG dice que el mejor televisor del mundo se fabrica en México?

La planta de LG en Reynosa produce televisores OLED — la tecnología con la que la compañía domina el mercado global con el 60% de participación tras 13 años vendiéndola, lo que equivale a más de 16 millones de pantallas.

Daniel Aguilar, director de comunicación de LG Electronics, lo confirma sin rodeos: “La planta en Reynosa es una planta en donde se produce el televisor OLED. El mejor televisor del mundo se produce en Reynosa y es una planta súper automatizada".

Del total de la producción de Reynosa, aproximadamente el 80% se exporta a Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales más importantes de la marca. Es decir, parte de los televisores OLED que se venden en América del Norte son fabricados en México.

¿Por qué México es un mercado clave para los lanzamientos globales de LG?

Reynosa no es la única planta de LG en el país. En Mexicali opera una planta de línea blanca y en Monterrey se fabrican aires acondicionados, segmento en el que LG es la marca más vendida en México y pionera en tecnología inverter.

Aguilar describe al mercado mexicano como early adopter — de usuarios pioneros — y lo respalda con datos concretos. Cuando LG lanzó la WashTower, su lavasecadora de torre inteligente: “La lanzamos y fuimos el país que más torres vendió a nivel mundial”. El mismo patrón se repitió con los televisores OLED cuando la tecnología se masificó y se asoció al gaming.

Esa confianza en el mercado local lleva a que modelos como el televisor transparente y los OLED inalámbricos lleguen al país entre los primeros destinos globales.

A nivel regional, LG también opera la Academia de Aires Acondicionados, un programa de capacitación técnica para ingenieros y técnicos en Latinoamérica que desde 2004 ha formado a más de 25 mil personas. Y tiene en marcha la remodelación de su planta en Querétaro, además de una nueva planta en Brasil programada para finales de 2026.

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