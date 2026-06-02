Antonio Vallejo, experto en tecnología: “Entre WOLED y QD-OLED, la diferencia en el uso cotidiano es sutil, pero notable”

Quienes están buscando un televisor para comprar a menudo se encuentran con la etiqueta "OLED“, una tecnología que puede variar de acuerdo al modelo. Detrás de ese término conviven tecnologías distintas, fabricadas por compañías rivales. Por eso, conocer las diferencias puede ayudarte a tomar una mejor decisión al momento de hacer una compra.

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¿Qué es el OLED y por qué no todos los paneles son iguales en México?

El OLED (diodo orgánico emisor de luz) es una tecnología en la que cada píxel genera su propia luz de forma independiente. No hay retroiluminación detrás como en los televisores LCD. Por lo tanto, cuando una escena oscura necesita que un píxel sea negro, ese píxel simplemente se apaga, lo que produce el negro absoluto y el contraste infinito que distinguen a esta tecnología.

Ese principio básico se mantiene en todas las variantes. Lo que cambia es cómo cada fabricante resuelve los problemas de brillo, degradación y reproducción del color. LG y Samsung son los dos grandes protagonistas de esta tecnología, y cada uno optó por un camino distinto.

Por un lado, el WOLED de LG emite luz blanca y la filtra para producir colores. Es un panel más maduro, con un ecosistema más amplio de fabricantes — Sony, Panasonic y Philips, entre otros, usan paneles de LG Display — y con una degradación más homogénea. Su limitación es el brillo máximo en colores saturados, que pierde eficiencia al pasar por los filtros.

Por otro lado, el QD-OLED de Samsung usa una capa OLED que emite únicamente luz azul, que luego pasa por una capa de puntos cuánticos para generar rojo y verde de forma directa. Al eliminar los filtros de color, gana eficiencia y produce un volumen de color mayor y más brillo en tonos saturados. Su punto débil: en ambientes con mucha luz directa, los negros pueden verse ligeramente grisáceos.

Tecnología La elección entre WOLED y QD-OLED depende principalmente de la iluminación de la sala y del tipo de contenido que más se consume. (Samsung)

¿Qué tecnología OLED conviene según tu casa y hábitos de consumo en México?

La elección dependerá de cómo uses la televisión y de la iluminación del ambiente. Una buena referencia podría ser:

QD-OLED : para lugares con poca luz, ideal para ver películas 4K y series

: para lugares con poca luz, ideal para ver películas 4K y series WOLED / MLA: el más equilibrado para diferentes usos, como ver películas de día o de noche

El editor del sitio especializado Xataka Antonio Vallejo resume que: “Entre WOLED y QD-OLED, la diferencia en el uso cotidiano es sutil, pero notable si la ponemos frente a frente: el QD-OLED tiene ventaja en brillo de color y volumen cromático, mientras que el WOLED de LG ha ido madurando más con el tiempo".

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