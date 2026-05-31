Confirmado en Aguascalientes: a partir de esta fecha comenzarán los vuelos a Monterrey dos días a la semana

Aguascalientes tendrá conexión aérea con Monterrey a partir del 15 de junio de 2026. Viva Aerobus operará la ruta los jueves y domingos y, según detallaron las autoridades locales, la ruta tendrá una escala express en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sin necesidad de descender del avión.

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¿Cuáles son los horarios del vuelo Aguascalientes-Monterrey de Viva Aerobus?

Conforme a lo detallado por el Gobierno del estado, el vuelo de Monterrey a Aguascalientes saldrá a las 14:45 horas para llegar a las 17:55 horas, con escala en el AIFA.

El regreso partirá de Aguascalientes a las 18:30 horas para aterrizar en Monterrey a las 21:55 horas. Esta ruta también tendrá una escala express en el AIFA.

Un dato importante a tener en cuenta es que ambos trayectos operarán los jueves y domingos.

¿Qué otras rutas nuevas saldrán desde Aguascalientes en junio?

La ruta a Monterrey es una de las cinco nuevas conexiones aéreas que Aguascalientes sumará en junio.

Desde el 2 de junio, Volaris tendrá vuelos directos hacia Puebla y Puerto Vallarta, los martes, jueves y domingo. Por su parte, Viva Aerobus comenzará a operar el día 15 de junio con vuelos hacia el AIFA en Ciudad de México y hacia Cancún, los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado.

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