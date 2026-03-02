¿Tienes una TV LG? Activa el nuevo canal con cine clásico y gratis en México

Si cuentas con un televisor inteligente de la marca LG en casa, hay una novedad que vale la pena revisar en tu menú. Sin costo adicional y sin necesidad de suscripciones, ahora puedes acceder a contenido cinematográfico independiente directamente desde la plataforma LG Channels. Se trata de la llegada oficial de CINDIE, una plataforma especializada en cine de autor, que se suma como un canal FAST a la oferta gratuita de la compañía coreana.

¿Qué es CINDIE, lo nuevo en LG Channels?

Para quienes no están familiarizados con el término, los canales FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) son servicios de streaming que ofrecen programación lineal las 24 horas. Básicamente, hacen lo mismo que la televisión abierta tradicional, pero a través de internet y con comerciales intercalados. No requieres crear cuenta ni pagar mensualidad; solo enciendes el equipo y seleccionas el canal.

CINDIE se distingue por ofrecer títulos curados, similares a los que podrías encontrar en la Cineteca Nacional. Su catálogo incluye películas premiadas en festivales internacionales y producciones contemporáneas que no pertenecen a los grandes estudios de Hollywood. Con esta integración, la experiencia cambia de una aplicación bajo demanda a un canal continuo.

Aquí los detalles clave para ubicar la señal en México:



Número de canal: 702 dentro de LG Channels.

702 dentro de LG Channels. Disponibilidad: México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Contenido: Cine independiente, series y títulos de festival.

Cine independiente, series y títulos de festival. Costo: Gratuito con publicidad integrada.

La expansión de este servicio responde a una estrategia para acercar el cine de nicho a más pantallas. Representantes de CINDIE mencionaron que la alianza con LG es un paso clave para su misión de hacer que el cine independiente sea cada vez más visible y cercano para las audiencias latinoamericanas. Agregaron que han apostado por nuevos modelos de distribución para llegar a más espectadores de una manera accesible.

Disponibilidad de CINDIE en televisores LG

Hasta el momento, el canal está confirmado para televisores LG con sistema WebOS. Aunque la plataforma de canales gratuitos de LG suele estar disponible en algunos equipos de terceros que operan con WebOS, la compañía no ha especificado si esta señal en particular funcionará fuera de sus dispositivos propios. En el caso de Brasil, los usuarios podrán sintonizar la propuesta en el canal 924.

Para encontrar el canal, solo debes presionar el botón de inicio en tu control remoto y navegar hasta la sección de LG Channels. Ahí verás el listado de opciones gratuitas organizadas por número. Esta actualización llega en un momento donde las opciones de entretenimiento en el hogar buscan equilibrar la calidad del contenido con la accesibilidad económica. Con solo unos clics, los usuarios pueden explorar propuestas audiovisuales diferentes sin salir de la interfaz principal de su televisor.