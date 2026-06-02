Querétaro prepara multas para todos los autos que tengan este tipo de porta placas

Los automovilistas de la entidad federativa enfrentan una nueva disposición obligatoria que impacta directamente en sus bolsillos. Las autoridades viales intensifican la vigilancia sobre las condiciones estéticas de los tipo de porta placas de las unidades motoras que circulan en la región.

El reglamento vigente establece penalizaciones económicas severas para quienes alteren la visibilidad de la identificación oficial del coche. La sanción económica afecta a miles de conductores. Evita contratiempos desagradables con los operativos policiacos actuales.

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¿Qué porta placas prohibió el reglamento de tránsito en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Estado de Querétaro detalla esta prohibición en su marco jurídico. El ordenamiento busca garantizar la correcta lectura de los caracteres por parte de los sistemas de seguridad digital.

El artículo 72 de la legislación local de tránsito especifica las restricciones vigentes para los vehículos particulares. La fracción III de dicho artículo prohíbe el uso de micas, láminas o porta placas que obstruyan la visibilidad de la información.

Los conductores acostumbran colocar aditamentos plásticos o metálicos que bloquean los números. La policía de tránsito detecta estos elementos mediante cámaras de vigilancia urbana y patrullajes diarios. Retira cualquier objeto accesorio para evitar la detención de tu unidad en la vía pública.

La norma también penaliza la instalación de luces de neón alrededor de las láminas de circulación oficiales. Estos sistemas de iluminación decorativa alteran el reflejo de las cámaras de fotomultas y dificultan la identificación nocturna. Mantén el vehículo original y libre de modificaciones en sus zonas de registro oficial. Asegura la visibilidad total de tus documentos impresos del coche.

Elementos de seguridad en Querétaro retiran aditamentos plásticos que bloquean las cámaras viales.

¿De cuánto es la multa por tapar las placas en Querétaro?

La sanción administrativa por infringir esta norma implica un fuerte golpe financiero para los propietarios del estado. La ley estipula una penalización que va de las 30 a las 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El costo de la infracción alcanza los $4,692 pesos aproximadamente, calculado bajo el valor actual de la UMA 2026 ($117.31 pesos). Los agentes de vialidad retiran el documento de circulación o la placa como garantía de pago. Cumple con las obligaciones para evitar el arrastre del automóvil al corralón local. Protege tu patrimonio familiar de cobros imprevistos de las dependencias estatales.

El trámite de devolución exige el retiro inmediato del accesorio prohibido en las oficinas de la secretaría de seguridad. Los descuentos por pago anticipado no aplican si existe reincidencia en la misma falta vehicular. Revisa las condiciones actuales de tu coche antes de salir a las avenidas principales. Mantén las láminas limpias durante tus trayectos cotidianos de esta semana.

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