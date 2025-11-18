¡Estamos listos, capitán! Así puedes visitar la Villa Navideña de Bob Esponja
Aunque faltan algunas semanas para Navidad, en la CDMX ya puedes disfrutar de muchos eventos como la Villa Navideña de Bob Esponja, un lugar ideal para ir en familia.
La Navidad ya esta a la vuelta de la esquina y Bob Esponja junto a Patricio Estrella se apoderarán de la CDMX para que disfrutes de la Villa navideña con muchas actividades gratuitas para chicos y grandes.
Villa navideña de Bob Esponja en CDMX
La Villa navideña de Bob Esponja forma parte de la campaña para la nueva película Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados . En el lugar encontrarás un árbol de Navidad rodeado de zonas inspiradas en el Fondo de Bikini.
Además, hay figuras a tamaño real de Bob y Patricio y para los más fans hay una Pop-Up Store donde podrás comprar peluches, tazas y camisetas con diseños de la nueva película.
Ubicación y cómo entrar a la Villa Navideña de Bob Esponja
La Villa Navideña de Bob Esponja estará abierta todos los días de las 12:00 a las 20:00 horas en Parque Toreo ubicado en Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo.
Para ingresar no es necesario hacer un registro previo, pero el staff te tomará algunos datos y entrarán grupos de 80 personas cada 20 minutos y el recorrido tiene un duración de 15 minutos. Te recomendamos que si vas a acudir en fin de semana llegues con tiempo pues hay más gente.
Datos curiosos de Bob Esponja
El primer capitulo de Bob Esponja se emitió el 1 de mayo de 1999.
En 2007, Bob Esponja fue considerado como uno de los programas de televisión más grandes de la historia.
Ha recibido 20 nominaciones a los Premios Annie y 11 candidaturas a los premios Emmy.
Fondo Bikini es la ciudad submarina en la que se encuentra la casa piña de Bob Esponja y se ubica en el Océano Pacífico.
El Crustáceo Cascarudo fue fundado por Eugene H. Cangrejo quien compró un asilo de ancianos en quiebra.
Bob Esponja La película: En Busca De Los Pantalones Cuadrados
