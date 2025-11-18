¡Estamos listos, capitán! Así puedes visitar la Villa Navideña de Bob Esponja

La Navidad ya esta a la vuelta de la esquina y Bob Esponja junto a Patricio Estrella se apoderarán de la CDMX para que disfrutes de la Villa navideña con muchas actividades gratuitas para chicos y grandes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Villa navideña de Bob Esponja en CDMX

La Villa navideña de Bob Esponja forma parte de la campaña para la nueva película Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados . En el lugar encontrarás un árbol de Navidad rodeado de zonas inspiradas en el Fondo de Bikini.

Además, hay figuras a tamaño real de Bob y Patricio y para los más fans hay una Pop-Up Store donde podrás comprar peluches, tazas y camisetas con diseños de la nueva película.

Ubicación y cómo entrar a la Villa Navideña de Bob Esponja

La Villa Navideña de Bob Esponja estará abierta todos los días de las 12:00 a las 20:00 horas en Parque Toreo ubicado en Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo.

Para ingresar no es necesario hacer un registro previo, pero el staff te tomará algunos datos y entrarán grupos de 80 personas cada 20 minutos y el recorrido tiene un duración de 15 minutos. Te recomendamos que si vas a acudir en fin de semana llegues con tiempo pues hay más gente.

Datos curiosos de Bob Esponja

El primer capitulo de Bob Esponja se emitió el 1 de mayo de 1999.

En 2007, Bob Esponja fue considerado como uno de los programas de televisión más grandes de la historia.

Ha recibido 20 nominaciones a los Premios Annie y 11 candidaturas a los premios Emmy.

Fondo Bikini es la ciudad submarina en la que se encuentra la casa piña de Bob Esponja y se ubica en el Océano Pacífico.

El Crustáceo Cascarudo fue fundado por Eugene H. Cangrejo quien compró un asilo de ancianos en quiebra.

Bob Esponja La película: En Busca De Los Pantalones Cuadrados [VIDEO] Por fin tenemos el primer “teaser” de la nueva película de Bob Esponja, que saldrá en Diciembre de 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.