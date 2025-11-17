¡Con todo y niño! Llega el primer festival de rosca de reyes en la CDMX

Una de las cosas que nos encantan de la temporada navideña son los deliciosos platillos y postres que se acostumbra comer. Uno de ellos, es la exquisita rosca de reyes, que forma parte de una hermosa tradición que reúne a las familias mexicanas y, por primera vez, tendrá su propio festival en la Ciudad de México (CDMX).

Si lo tuyo, lo tuyo, son las fiestas navideñas, prepárate para asistir al primer Festival de la Rosca de Reyes. Te contamos todos los detalles de este evento imperdible de la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué habrá en el Festival de la Rosca de Reyes?

Piérdele el miedo a que te salga el muñequito y lánzate al Festival de la Rosca de Reyes 2026, para que pruebes distintas variedades de este delicioso pan que no puede faltar en las celebraciones del Día de Reyes.

El “Festival de la Rosca de Reyes 2026: Café, casco y chocolate”, los asistentes encontrarán, además de una gran variedad de expositores que elaboran este pan tradicional, también podrás encontrar demostraciones de café, cacao y chocolate mexicano.

Los asistentes podrán arriesgarse a probar variedades de roscas de reyes totalmente nuevas, rellenas, veganas y propuestas mucho más arriesgadas.

¿Cuándo y dónde será el Festival de Rosca de Reyes?

Este interesante Festival de la Rosca de Reyes 2026 se llevará a cabo en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, Centro Urbano Presidente Juárez, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX. Las fechas y horarios con los siguientes:

Fechas: Sábado 3 y domingo 4 de enero

Horarios: De 11:00 a 19:00 horas

Precio: Entrada totalmente gratuita

El Festival de la Rosca de Reyes es un evento para toda la familia, pues además habrá actividades familiares, en las que los niños tendrán gran participación, pues se trata de los protagonistas de esta celebración. Aunque la entrada es totalmente gratuita, los productos gastronómicos a la venta sí tienen costo.

¿Cuál es el significado de la Rosca de Reyes?

La rosca de reyes simboliza el pasaje bíblico de los Reyes Magos buscando al Niño Jesús. Su forma circular representa el amor eterno de Dios o la corona de los Reyes Magos, mientras que las frutas cristalizadas simbolizan las joyas de estas coronas. El muñeco escondido representa al Niño Jesús que, según la tradición, los Reyes Magos no encontraban.

Ahora que ya conoces todos los detalles del próximo Festival de la Rosca de Reyes, aparta la fecha e invita a tu familia y amigos a partir la rosca, pues siempre es muy divertido descubrir a quién le toca el niño escondido.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

