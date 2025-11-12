Nuevo Mini Golf en la CDMX, ubicación, horarios y todos los divertidos detalles

Llegan los días de vacaciones en la que no solo los pequeños tienen unos días libres de acuerdo con el calendario de la SEP, también los papás buscan tener descanso y así hacer algunos planes familiares.

Estos días muchas personas pasan la Navidad y el Año Nuevo en compañía de sus seres queridos; por lo que buscan algunas actividades en las que todos puedan participar y divertirse.

¿Dónde está el minigolf para acudir con la familia?

Hay diversos planes que la familia tiene en el invierno, ir a lugares altos como La Marquesa, Los Dinamos y hasta el Nevado de Toluca. Aquí te contamos otra actividad que seguro te encantará.

Se trata de un mini golf que se encuentra cerca del Parque La Mexicana y que promete un gran momento de diversión. Ya que se trata de un deporte sumamente caro y no existen muchos campos de golf; esta opción es una gran alternativa para entretenerse adultos y menores.

Se trata de Hole Out con un concepto lleno de luces neón, pistas interactivas y un ambiente para todos; se encuentra en Plaza Pabellón Bosques, segundo piso, en Bosques de la Reforma 1813, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05100 Ciudad de México.

¿Cuáles son los horarios del mini golf en CDMX?

El lugar tiene una terraza para pedir botanas o comida, o simplemente beber un refresco y los horarios son los siguientes:

Horarios:

Lunes a Miércoles 1:00 pm - 10:00 pm

Jueves y Viernes 1:00 pm - 2:00 am

Sábado 11:00 am - 2:00 am

Domingo 11:00 am - 8:00 pm

