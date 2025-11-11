Habrá Tianguis del Pulque Navideño con artesanías, gastronomía, música y más

Ya empieza a sentirse el ambiente decembrino y para cerrar el año como se debe, no te puedes perder el Tianguis del Pulque Navideño 2025 donde disfrutarás de bebidas típicas, gastronomía, música y tradición.

Tianguis del Pulque Navideño 2025

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de pulque, mezcal, cerveza artesanal, vino y curados de distintos sabores y para acompañar las bebidas habrá una amplia oferta gastronómica.

También habrá música en vivo y podrás hacer compras navideñas pues habrá varios productos elaborados por productores locales. Además, disfrutarás de la expomáscaras donde podrás conocer a tus ídolos y tomarte fotos con ellos.

¿Cuándo y dónde será el Tianguis del Pulque Navideño 2025?

Este evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco ubicado en Manuel González 171 en San Simón Tolnahuac el 6 y 7 de diciembre. El horario será de las 12:00 a las 21:00 horas. La entrada tiene un costo de 30 pesos.

El pulque, una bebida de los dioses

El pulque tiene sus raíces en la época prehispánica y lo consideraban como una bebida sagrada asociada con la diosa Mayahuel, la deidad del maguey. Se tiene la idea de que el pulque se consumía en ceremonias religiosas y rituales.

Esta bebida se produce a partir de la aguamiel , un líquido que se extrae del corazón del maguey, una planta parecida al agave. Posteriormente el líquido se almacena en contenedores de madera o barro donde la fermentación ocurre de manera natural y el resultado es una bebida alcohólica con un ligero sabor agrio y viscoso.

EL pulque ha sido una bebida emblemática de la cultura mexicana durante siglos y a lo largo de la historia se ha utilizado en diversas festividades. Actualmente ha aumentado su popularidad entre los jóvenes pues en muchos bares ofrecen una gran variedad de sabores.

