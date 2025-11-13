¿Nieve en la CDMX? Lánzate a Mítikah a las nevadas artificiales con Santa Claus y chocolate calientito

¿Eres fan de la Navidad? Entonces, lánzate a vivir uno de los shows navideños totalmente gratuitos más esperados de la temporada invernal en una de las plazas más populares de la CDMX. Por eso, en adn Noticias te contamos cuál será el horario de la nieve artificial en Mítikah.

Saca tu ugly sweater y acude en compañía de tu familia a esta popular plaza comercial para el encendido del Árbol Navideño. Habrá muchas actividades, chocolate caliente y, por supuesto, podrás tener tu foto con Santa Claus. Te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en las nevadas en Mítikah?

Como cada año, la plaza comercial Mítikah ubicada en avenida Río Churubusco 601, colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, prepara un gran evento para darle la bienvenida a la temporada navideña . Los espectáculos comienzan con el espectacular encendido del árbol, este jueves 13 de noviembre, en punto a las 20:00 horas.

Además, los asistentes podrán disfrutar de las divertidas nevadas artificiales que los transportarán a una paisaje navideño lleno de distintos personajes con los ue podrán hacer las fotos perfectas para Instagram. Y, por si esto fuera poco, habrá una barra con chocolate calientito y bombones, para que el frío no te impida vivir la magia de la Navidad al máximo.

Horario de la nieve en Mítikah este 2025

Si lo tuyo, lo tuyo, es la Navidad , simplemente, no puedes perderte las divertidas nevadas artificiales en la plaza Mítikah. Así que, aparta las siguientes fechas:

Nieve artificial : De jueves a domingo, a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

: De jueves a domingo, a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas. Personajes navideños: Sábados y domingos, de 18:00 a 20:00 horas. Del 13 de noviembre al 30 de noviembre.

Sábados y domingos, de 18:00 a 20:00 horas. Del 13 de noviembre al 30 de noviembre. Chocolate calientito : Estará disponible los días 22 y 23 de noviembre, a las 17:00 horas.

: Estará disponible los días 22 y 23 de noviembre, a las 17:00 horas. Foto con Santa Claus : Del 14 al 17; del 21 al 24 y del 26 al 31 de noviembre; también del 4 al 7 y del 11 al 24 de diciembre. OJO : Hay paquetes de $180 a $400.

: Del 14 al 17; del 21 al 24 y del 26 al 31 de noviembre; también del 4 al 7 y del 11 al 24 de diciembre. : Hay paquetes de $180 a $400. Foto con los Reyes Magos: Del 26 al 31 de diciembre y del 2 al 6 de enero.

Los horarios para tomarte tu foto navideña con Santa Claus o con Los Reyes Magos son: de 12:00 a 14:00 y de 16:15 a 21:00 horas.

Ahora que ya lo sabes, apartas las fechas y disfruta de un ambiente navideño en compañía de tus seres queridos en las divertidas nevadas de la plaza Mítikah.

