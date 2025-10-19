La IA revela increíble imagen del rostro de Jesús, a partir del Sudario de Turín

Jesús de Nazaret es una de las figuras religiosas más importantes del mundo. La figura central del cristianismo, considerado como el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo, una incógnita en muchos aspectos para los historiadores.

Existen diferentes textos e investigaciones que aseguran la existencia de Jesús de Nazaret como un líder religioso, más allá de comprobar sus milagros y resurrección. Es por eso que, indudablemente, su marca en la historia de la humanidad es inmensa y esto ha provocado una urgencia de tener una imagen de él, lo más apegada a la realidad.

El enigma del rostro de Jesús

Millones de personas no ponen en duda la existencia de Jesús, lo que cuestionan son sus rasgos físicos, ya que todas las imágenes que hemos visto de él han sido elaboradas por artistas que utilizaron su imaginación, por lo que pueden tener varias imprecisiones históricas y es muy difícil encontrar veracidad en ellas.

Ahí aparece la Sábana Santa o Sudario de Turín , un tejido que, según creencias, fue la primera en mostrar en imagen el rostro y el cuerpo de Jesús, es por eso que varias fotos en las que vemos representado a Jesús utilizan dicho Sudario como inspiración.

IA revela cómo se era el rostro de Jesús

Según un estudio publicado en la revista Heritage, el retrato de Jesús en el Sudario puede tener aproximadamente 2 mil años de antigüedad, lo que coincidiría a la perfección con el registro histórico de la época en la que vivió este líder religioso.

Es por eso que, utilizando la inteligencia artificial de Midjourney, se retomaron los datos del Sudario para obtener una imagen final, con un resultado que ha dejado satisfechas a miles de personas, pues se apega mucho a la imagen popular.

Midjourney Rostro de Jesús

Otro aspecto interesante del retrato que hizo la IA es agregar algunas heridas en el cuerpo de Jesús , que se pueden ver en la parte del pecho y la cara, sin mencionar que no omitió su característico cabello largo y barba.

