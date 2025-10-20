AWS cae; WhatsApp, Fortnite y más sufren fallas en México y el mundo

Una interrupción de Amazon Web Services (AWS), el gigante estadounidense de servicios en la nube, afectó a decenas de sitios web y aplicaciones durante más de dos horas este lunes 20 de octubre, evidenciando la dependencia global de un número reducido de proveedores tecnológicos.

No obstante, hasta el momento se ha descartado que se trate de un ciberataque, pues Amazon aseguró que fue uno de sus servidores el que causó el problema.

Amazon's cloud services unit AWS was recovering from a widespread outage that knocked out thousands of websites, along with some of the world's most popular apps and disrupted businesses globally https://t.co/PVXfPvoNqd pic.twitter.com/ZgOtTYUWlG — Reuters (@Reuters) October 20, 2025

Fallas que afectaron a todo el mundo

El problema comenzó poco después de las 03:00 horas (tiempo de EUA), dejó fuera de funcionamiento servicios populares como WhatsApp , Snapchat, Signal, Venmo, Coinbase, Hulu, Ring y juegos como Fortnite.

También se reportaron afectaciones en servicios gubernamentales, como el portal fiscal del Reino Unido , además de sistemas de pago digitales.

Amazon informó alrededor de las 05:00 horas que la mayoría de los sitios y aplicaciones estaban volviendo a la normalidad, aunque aún persistían algunas acumulaciones de solicitudes en cola.

¿Por qué se cayó el servicio de Amazon?

Hasta ahora, Amazon solo ha confirmado que se trató de un problema “operativo” en su centro de datos principal en Virginia del Norte, sin indicios de un ciberataque.

“Hemos identificado el origen de los problemas de conectividad de red que afectaron a los servicios de AWS. La causa raíz es un subsistema interno subyacente responsable de monitorear el estado de nuestros balanceadores de carga de red”, afirmó AWS en la última actualización de su página de estado.

Expertos señalan que incluso fallas técnicas menores en la infraestructura de la nube pueden generar interrupciones masivas debido a la concentración de servicios en unos pocos proveedores globales como Amazon, Microsoft y Google.

Impacto en México de la caída de AWS

En el país, usuarios reportaron fallas en aplicaciones de compras, mensajería y entretenimiento

Aunque la interrupción fue temporal, el incidente visibilizó la vulnerabilidad de la infraestructura digital mexicana ante fallos de servicios globales y la urgencia de contar con alternativas nacionales.

