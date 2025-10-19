Esta celebridad es la primera en salir de La Granja VIP; así reaccionan los granjeros

Este domingo 19 de octubre se llevó a cabo la primera Gala de Eliminación de La Granja VIP . Después de una semana en la que las dinámicas funcionaron para elegir a los tres nominados finales: César Doroteo, La Bea y Carolina Ross.

Tras recibir más de 31 millones de votos, el público tuvo la última palabra y eligió a xxx como la primera celebridad que deja el famoso reality 24/7 de TV Azteca.

Adal Ramones revela al primer eliminado de La Granja VIP

Luego de una semana en la que César Doroteo y La Bea durmieron en el granero y realizaron los trabajos propios de granjeros, desde cuidar a los animales, limpiarles, alimentarlos, hasta cocinar para el resto de los granjeros, llegaron a esta primera gala nerviosos, pero contentos de haber vivido esta experiencia.

Por su parte, Carolina Ross formó parte de la terna de los nominados de La Granja VIP , luego de que en el Viernes de Traición, Eleazar Gómez la nominó, tras salvar a Alfredo Adame. La famosa cantante de ranchero lloró en su última tarde antes de la Gala, tras agradecer a su grupo de fans y asegurar que no quería irse, pues estaba viviendo una experiencia única. Apenas la noche anterior, Carolina Ross demostró su talento en el Freddy´s Show International, un concurso de talentos liderado por Alfredo Adame .

Tras salvar a los granjeros César Doroteo y La Bea, esta noche del 19 de octubre, el público tomó su decisión y la primera eliminada de La Granja VIP es:



Carolina Ross

¿Quiénes son los participantes que se quedan en La Granja VIP?

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río, El Patrón

Teo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

OMAHI

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

Lolita Cortés

La Bea

Fabiola Campomanes

¿Dónde ver en VIVO La Granja VIP? Calendario del reality de TV Azteca

Todos los días puedes ver EN VIVO La Granja VIP , pues todos los días Adal Ramones, Kristal Silva y los dríticos se encuentran realizando distintas dinámicas para elegir a los nominados. El calendario del reality de Tv Azteca es el siguiente:

Lunes del Capataz : Se realizarán retos para elegir al capataz de la semana, quien vivirá con todos los privilegios.

: Se realizarán retos para elegir al capataz de la semana, quien vivirá con todos los privilegios. Martes de Duelo : Se van a seleccionar a dos granjeros que se van a batir en duelo y el perdedor quedará nominado.

: Se van a seleccionar a dos granjeros que se van a batir en duelo y el perdedor quedará nominado. Miércoles de Asamblea : Los granjeros decidirán durante esta asamblea a dos granjeros más que quedan nominados.

: Los granjeros decidirán durante esta asamblea a dos granjeros más que quedan nominados. Jueves de Salvación : Los nominados realizarán un reto para intentar salvarse de la nominación; solo uno lo logrará.

: Los nominados realizarán un reto para intentar salvarse de la nominación; solo uno lo logrará. Viernes de Traición : El granjero que sa haya salvado deberá de salvar a otro y elegir quién ocupará su lugar en la terna de los nominados

: El granjero que sa haya salvado deberá de salvar a otro y elegir quién ocupará su lugar en la terna de los nominados Domingo de Eliminación: Uno de los granjeros abandonará La Granja VIP.

A lo largo de la semana, los programas en vivo tienen un horario de 9:00 p.m. a 10:30 p.m. Mientras que la Gala de Eliminación será de 8:00 a 11:00 p.m. Puedes ver La Granja VIP EN VIVO desde Azteca Uno y el 24/7 a través de Disney Plus.