Muere influencer de gastronomía tras complicaciones raras después del parto

Stacey Hatfield, influencer australiana, murió a los 30 años después de una rara complicación durante el parto, el cual decidió realizarlo en su propio domicilio.

La creadora de contenido reconocida por un estilo libre de toxinas en la gastronomía, falleció en su casa ubicada en Melbourne el pasado 29 de septiembre, a causa de una complicación que es calificada como “extremadamente rara”, después de dar a luz.

¿Qué dijo la familia sobre la muerte de la influencer?

La noticia fue confirmada por su esposo Nathan Warnecke, a través de la cuenta de Natural Spoofuls, proyecto creado por la famosa influencer fallecida.

“Con el corazón encogido, comparto el fallecimiento inesperado de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga Stacey... Falleció el 29 de septiembre después de dar exitosamente a luz a nuestro primogénito Axel en casa. Trágicamente, poco después surgió una complicación imprevista y extremadamente rara y falleció tras ser trasladada al hospital” dice el mensaje.

¿Quién era Stacey Hatfield?

La influencer gastronómica tenía una comunidad de más de 17 mil seguidores en Instagram y su contenido buscaba que las personas tuvieran hábitos más saludables para evitar problemas de salud.

Stacey defendía recetas y productos libres de toxinas o conservadores y a través de sus redes sociales solía recibir buenos comentarios por sus consejos para mejorar la alimentación.

Primeras fotos de su hijo

Un amigo íntimo de Stacey compartió algunas fotografías del pequeño recién nacido después de que fuera a apoyar a la familia y aseguró que el bebé crecerá lleno de amor, gracias a Nathan, así como todos los que lo apoyan en este difícil momento.

