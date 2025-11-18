Lo que sabemos sobre las participantes que abandonaron el concurso de Miss Universo

En la edición Miss Universo 2025 , se han dado varias salidas inesperadas que han acaparado la atención de los medios y aficionados al certamen. Estas renuncias generan preguntas: ¿por qué se retiran candidatas de Miss Universo? ¿Qué implicaciones tienen para sus países y para el concurso en sí?

En adn Noticias, te contamos cuáles han sido las participantes que abandonaron la competencia y te contamos también cuándo y a qué hora verlo en vivo.

Lista de candidatas a Miss Universo que han dejado la competencia

Aunque resulte impactante, la verdad es que por diversos motivos, varias candidatas del certamen Miss Universo 2025 decidieron dejar la competencia. A continuación, te compartimos el listado:

Diana Fast

La representante de Alemania se retiró por razones personales, ya que es madre de un niño pequeño y optó por priorizar a su familia y no viajar a la final.

Sahar Biniaz

La modelo originalmente participaba bajo la bandera de Persia y anunció su salida “por respeto y preocupación” ante la detención de su directora nacional.

Zoulahatou Amadou

La representante de Nigeria anunció que lamentablemente no pudo llegar a tiempo debido a problemas logísticos con su boleto de avión. Sin embargo, los directivos del certamen la invitaron a regresar a Miss Universo 2026.

Xuhe Hou

La representante de China renunció por razones personales que podrían estar vinculadas con restricciones de edad del certamen.

¿Cuándo y a qué hora ver en vivo el concurso Miss Universo 2025?

Si ya estás listo para ver la participación de la representante de México, Fátima Bosch , te contamos cuándo y dónde podrás ver en vivo la transmisión del certamen Miss Universo 2025.

Fecha: Fátima Bosch

Hora: Inicia la transmisión a las 7:00 de la tarde (tiempo del centro).

Prepárate para ver a las candidatas que sí permanecen en competencia, en una noche clave del certamen de belleza más importante del mundo.

