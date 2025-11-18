Lo que sabemos sobre las participantes que abandonaron el concurso de Miss Universo
Varias candidatas han abandonado la contienda durante una de las ediciones más polémicas de la semana.
En la edición Miss Universo 2025 , se han dado varias salidas inesperadas que han acaparado la atención de los medios y aficionados al certamen. Estas renuncias generan preguntas: ¿por qué se retiran candidatas de Miss Universo? ¿Qué implicaciones tienen para sus países y para el concurso en sí?
En adn Noticias, te contamos cuáles han sido las participantes que abandonaron la competencia y te contamos también cuándo y a qué hora verlo en vivo.
Lista de candidatas a Miss Universo que han dejado la competencia
Aunque resulte impactante, la verdad es que por diversos motivos, varias candidatas del certamen Miss Universo 2025 decidieron dejar la competencia. A continuación, te compartimos el listado:
Diana Fast
La representante de Alemania se retiró por razones personales, ya que es madre de un niño pequeño y optó por priorizar a su familia y no viajar a la final.
Sahar Biniaz
La modelo originalmente participaba bajo la bandera de Persia y anunció su salida “por respeto y preocupación” ante la detención de su directora nacional.
Zoulahatou Amadou
La representante de Nigeria anunció que lamentablemente no pudo llegar a tiempo debido a problemas logísticos con su boleto de avión. Sin embargo, los directivos del certamen la invitaron a regresar a Miss Universo 2026.
Xuhe Hou
La representante de China renunció por razones personales que podrían estar vinculadas con restricciones de edad del certamen.
¿Cuándo y a qué hora ver en vivo el concurso Miss Universo 2025?
Si ya estás listo para ver la participación de la representante de México, Fátima Bosch , te contamos cuándo y dónde podrás ver en vivo la transmisión del certamen Miss Universo 2025.
- Fecha:
- Hora: Inicia la transmisión a las 7:00 de la tarde (tiempo del centro).
Prepárate para ver a las candidatas que sí permanecen en competencia, en una noche clave del certamen de belleza más importante del mundo.
