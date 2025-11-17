Ver en vivo las estrellas leónidas en su pico máximo

El mes de noviembre nos tiene preparados uno de los espectáculos más hermosos y esperados por los aficionados a la astronomía, nos referimos a la lluvia de estrellas Leónidas 2025.

Para que no te pierdas este evento astronómico tan especial, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles, para que sepas cuál es la mejor hora para voltear el cielo.

¿Cuándo es la lluvia de estrellas de las Leónidas?

Una lluvia de estrellas ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos de cometas que pasan en nuestra órbita y se precipitan en la atmósfera terrestre. En este caso, la lluvia de estrellas de noviembre recibe el nombre de Leónidas porque irradian desde la constelación de Leo. Una característica muy especial de esta lluvia de estrellas es que esta compuesta de meteoros de color esmeralda.

La lluvia de estrellas Leónidas tendrá su pico máximo de actividad entre el 17 y el 18 de noviembre. Durante su pico, puede alcanzar hasta 20 centellas por hora, por lo que será mucho más fácil que logres mirar la lluvia de estrellas. Aunque, es importante tomar en cuenta que se trata de la lluvia de estrellas más rápida y brillante del año, las Leónidas alcanzan los 71 kilómetros por segundo y producen estelas brillantes que pueden mantenerse visibles por varios segundos.

¿Dónde ver en vivo la lluvia de estrellas Leónidas?

En 2025, se presentan las condiciones perfectas para que los observadores puedan disfrutar de la lluvia de estrellas Leónidas, ya que cruzarán el cielo terrestre un poco antes de la Luna Nueva, por lo que el brillo del satélite terrestre no interferirá con el paso de las centellas.

El pico máximo de la lluvia de estrellas Leónidas será entre el 17 y 18 de noviembre, alcanzando su mayor intensidad cerca de las 18:00 horas. No obstante, el mejor momento para la observación es durante la noche y la madrugada. Para ver las estrellas Leónidas EN VIVO únicamente tendrás que salir y voltear al cielo.

Recomendaciones para ver la lluvia de estrellas Leónidas en México

Buscar un lugar oscuro: El mejor lugar para disfrutar de la caída de las centellas de color esmeralda es uno lejos de la contaminacion lumpinica de la ciudad.

Observa zonas amplias del cielo: Buscar un lugar apartado de la ciudad, te permitirá observar zonas más amplias que no estén invadidas por edificios, rascacielos y demás.

Usa ropa cómoda y abrigadora: Ya que el mejor momento para observar la lluvia de estrellas es durante la noche, te recomendamos que uses ropa abrigadora, pues recuerda que se registrarán temperaturas bajas en los próximos días.

