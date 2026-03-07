Itandehui Cervantes

CJNG recluta a jóvenes mediante engaños
El Cártel Jalisco Nueva Generación resulta a jóvenes mediante engaños y les ofrecen empleos pero terminan adiestrándolos para cometer delitos.
Las cirugías han tenido un repunte y un especialista nos dice cuáles son los aspectos a considerar antes de someterse a un procedimiento quirúrgico.
En México solo el 26% de mujeres tienen un crédito financiero a su nombre.
Este sábado, el conflicto entre Israel e Irán tuvo una nueva escalada pues se registraron bombardeos en Teherán.
Tener un buen teléfono celular es indispensable para muchos, pues puede ser utilizado como herramienta de trabajo y en Walmart hay un smartphone con promoción imperdible.
La primavera ya va a llegar a la CDMX y se pintará de morado con las jacarandas y se llevará a cabo el Festival de las Flores 2026.
Roberto Bazán Salinas era uno de los delincuentes más buscados por el ICE y esta acusado de traficar diversas drogas desde México hacia Estados Unidos.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) destaca el desempeño femenino en todo el organismo.
El equipo obtuvo 21 medallas de oro y 5 de los ajedrecistas clasificaron a la Olimpiada CONADE 2026.
¿Te vas de fin de semana a algún pueblito?CAPUFE informó que hay cierres en varias carreteras de México.
¡Toma previsiones! Se tienen previstas algunas movilizaciones sociales en la capital del país y provocarán cierres viales.
P!nk tenía programados dos conciertos en la CDMX; pero fueron cancelados y te decimos cómo puedes solicitar el reembolso.