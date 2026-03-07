adn bueno
Fuerte accidente en San Mateo Nopala: Transporte de carga pierde el control y deja varios heridos en Naucalpan, Edomex

Itandehui Cervantes

Con pasión por la comunicación y la inquietud de explorar diversos temas, siempre buscando ofrecer datos útiles y relevantes para la audiencia a través de un enfoque accesible y dinámico, para compartir información a los amantes de las mascotas, para quienes disfrutan de eventos culturales y de entretenimiento

En adn Noticias creo contenido que inspire, informe y motive a la audiencia a ser más consciente de su entorno, compartiendo consejos prácticos sobre el bienestar animal, festivales locales y eventos astronómicos.

Mis textos destacados en el sitio son:

Luna de Lobo, Pico de las Cuadrántidas, los fenómenos astronómicos imperdibles en enero de 2026

Actividades en CDMX para celebrar el Batman Day 2025

Así es la nueva ley que no permite dejar perritos solos más de 6 horas
