Encendidos de luces en CDMX perfectos para disfrutar de un ambiente mágico y familiar

La CDMX vive una de sus temporadas más esperadas con los encendidos de luces en plazas populares como Plaza Central y Forum Buenavista. Estos eventos gratuitos reúnen a miles de familias cada año y regresan con nieve artificial, shows musicales y árboles gigantes. Aunque la mayoría comenzó esta semana, todavía hay eventos programados para el 16 y 23 de noviembre de 2025. Las actividades buscan crear espacios seguros y memorables para todas las edades.

Plaza Central en Iztapalapa inaugura la agenda con su árbol monumental, mientras Forum Buenavista suma música en vivo y proyecciones. Las plazas confirman que priorizan accesibilidad, seguridad y entretenimiento sencillo para quienes desean vivir la magia navideña sin gastar de más.

Encendido en Plaza Central

El encendido del 16 de noviembre, al mediodía, marca el inicio oficial de la temporada. Plaza Central ilumina un árbol gigante frente a su zona de comida, acompañando la ceremonia con música y decoraciones temáticas. La entrada es gratuita y apta para todas las edades.

Visitantes y familias aprovechan este evento para tomar fotos, pasear y disfrutar de un ambiente relajado. La plaza sugiere llegar 30 minutos antes y usar transporte público como Metro Tasqueña o rutas por Río Churubusco.

Show de nieve artificial: Fechas y horarios confirmados

El espectáculo “Encanto de la Nieve” inicia el 23 de noviembre y continúa el 29 y 30. Las funciones de las 17:00, 18:00 y 19:00 horas entregan nieve artificial, luces sincronizadas y música navideña en la planta baja.

Es un show corto y gratuito que crea un ambiente invernal ideal para fotos y video. La plaza recomienda asistir entre grupos pequeños y tomar precauciones en zonas húmedas.

Encendido en Forum Buenavista

El viernes 22 de noviembre, Forum Buenavista ofrece un evento vespertino con villancicos en vivo, proyecciones y el encendido de su árbol central. La cita es a las 18:00 horas y dura alrededor de 45 minutos.

Ubicado junto al Metro y Tren Suburbano, el acceso resulta sencillo. El espacio amplio y los restaurantes cercanos convierten el plan en una opción perfecta para grupos grandes y familias que buscan una noche completa.

