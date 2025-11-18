Ana Ferro revela la verdad del testamento de Fernando del Solar: ¿sus hijos quedaron fuera?

Luego de tres años de la muerte del querido conductor de televisión, Fernando del Solar , su viuda la terapeuta, Ana Ferro, reveló cuál es el contenido del testamento del famoso y si es verdad que dejó a sus hijos desprotegidos, de acuerdo a las declaraciones de Ingrid Coronado.

Recientemente, se llevó a cabo la lectura del testamento de Fernando del Solar, por lo que ya quedó claro quiénes son los beneficiarios de sus propiedades. Te contamos los detalles.

Esto dice el testamento de Fernando del Solar

En entrevista para Sale el Sol, Ana Ferro reveló que hace un par de semanas se realizó finalmente la lectura del testamento de Fernando del Solar, quien falleció el 30 de junio de 2022. La viuda del conductor reveló que aunque se solicitó la presencia de Ingrid Coronado, quien fue pareja del argentino y es madre de sus dos hijos, se presentó en su lugar Emiliano López Coronado.

Ana Ferro aseguró que Fernando del Solar no dejó desprotegidos a sus hijos, pues confesó que el conductor argentino dejó todo listo para que tanto sus padres como sus hijos quedaran asegurados. Asimismo, la terapeuta reveló que Ingrid Coronado no formó parte de los beneficiarios.

“Fer quiso dejar todo en orden. A sus padres les asignó un departamento, a mí otro, y también dejó propiedades y bienes para sus hijos. Hay documentos adicionales que respaldan lo que él decidió en vida. Mi intención es cumplir con su palabra y que todos respeten lo que él dispuso”, comentó Ana Ferro.

En entrevista para Ventaneando, Ingrid Coronado señaló que iniciará un proceso de sucesión ya que no está de acuerdo con varios puntos del testamento. Además, la famosa insistió en que a pesar de que tanto Luciano como Paolo sí fueron considerados por su padre en su testamento, del cual la albacea es Anna Ferro, los dejó “desprotegidos” al considerar a otras personas antes que a sus hijos.

¿De qué murió Fernando del Solar?

El conductor argentino, naturalizado mexicano, murió el 30 de junio de 2022 a los 49 años. Aunque por años enfrentó una dura lucha contra el linfoma de Hodgkin, del cual se declaró libre en 2020.

La causa de su fallecimiento no estuvo relacionada directamente con el cáncer, sino con una neumonía severa agravada por la debilidad de sistema inmunológico, luego de varios años de fuertes tratamientos oncológicos.

