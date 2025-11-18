Colapso en Internet, se cae X y otras plataformas a nivel global por Cloudflare

¿Tienes problemas para abrir X? No te preocupes, no es tu internet, ya que la red social sufrió una caída masiva hoy martes 18 de noviembre, la cual ya afectó a miles de usuarios.

Los usuarios tienen dificultades para ver publicaciones de noticias, fotografías e inclusive para ver su perfil en X. De acuerdo con los primeros reportes, México, España y Estados Unidos son de los países más afectados hasta el momento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué otros servicios registran fallas?

Letterboxd

Downdetector

ChatGPT

¿Por qué se registran fallas en X?

Cloudflare está experimentando problemas que están afectando otras plataformas como X, ChatGPT y hasta juegos como League of Legends. La firma señaló que está al tanto de la situación y ya se encuentra investigando lo que acaba de ocurrir para que esto jamás se vuelva a repetir.

Hay que señalar que Cloudflare es una empresa encargada de infraestructura web, capaz de acelerar miles de sitios web a nivel internacional. Su sistema cuenta con una gran red que está distribuida en por lo menos 300 ciudades.

Es por ello que cuando Cloudflare sufre una interrupción los problemas se multiplican no solo en las redes sociales, sino también para acceder a las páginas web.

Otros servicios que registran problemas

Canva

OpenAI

Uber

Amazon Web Services

Uber Eats

Claude

Telmex

Spotify

Grindr

Restablecimiento de los servicios

Cloudflare aseguró que ya identificó el fallo y trabaja para resolverlo, por lo que los usuarios solo deben esperar hasta el sistema nuevamente se restablezca. Sin embargo, no se puede descartar que los problemas se sigan extendiendo a otros servicios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

