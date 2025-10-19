Ver EN VIVO la primera Gala de Eliminación de La Granja VIP

Tras una exitosa primera semana, este domingo 19 de octubre será la primera Gala de Eliminación de La Granja VIP . Esta semana, los tres nominados que tienen prácticamente un pie afuera del exitoso reality de TV Azteca son: César Doroteo, La Bea y Carolina Ross.

En las siguientes horas, Adal Ramones y Kristal Silva tendrán en sus manos el nombre de la celebridad que se convertirá en el primer eliminado de La Granja VIP México. ¿Ya votaste por tu favorito?

¿Dónde ver en vivo y a qué hora La Gala de Eliminación de La Granja VIP?

Si ya votaste por tu granjero favorito, puedes ver en vivo la Gala de Eliminación de La Granja VIP en este ENLACE , en punto de las 8:00 de la noche. Si tienes suscripción de Disney Plus puedes ver el momento previo a la gala en el que los granjeros se prepararn para esta noche tan especial.

Las votaciones aún están abiertas, puedes votar por tu favorito en este ENLACE . Recuerda que tienes 10 votos positivos que le puedes dar solo a tu granjero favorito o los puedes repartir entre los tres nominados. No olvides que se trata de votos positivos por lo que estarás votando por la celebridad que deseas que se quede.

Durante esta primera Gala de Eliminación de La Granja VIP México, Adal Ramones reveló que el ganador se llevará un premio de 2 millones de pesos.

¿Quiénes son los primeros nominados de La Granja VIP México?

En la noche de extremo de La Granja VIP México , se realizó una dinámica para elegir las camas, de la que resultó el primer nominado, en este caso fue César Doroteo. Después, durante el miércoles de Asamblea, resultó nominada La Bea. Ambos nominados que se convirtieron en peones se ganaron el cariño del público rápidamente.

No obstante, tras el Viernes de Traición, Eleazar Gómez, quien había logrado salir de la terna de nominados el Jueves de Salvación, salvó a Alfredo Adame para colocar en su lugar a Carolina Ross, quien a pesar de quedarse con los votos del famoso actor que nos ha sorprendido con sus outfits temáticos, deberá de enfrentarse esta noche contra el influencer y la famosa standupera.

¿Quienes son los peones de la segunda semana en La Granja VIP?

La Granja VIP México le reveló a los granjeros que esta noche todos elegirán a los cuatro peones que se irán a dormir al granero esta semana.

¿Quién es el primer eliminado de La Granja VIP?

Las dinámicas de Salvación y Traición encendieron las redes sociales, pues el público consideraba que Eleazar Gómez debía salir por supuestamente haber hecho trampa por segunda ocasión. No obstante, fue el ganador y se salvó de la nominación.

Tras una noche cardíaca y los comentarios mordaces de los cuatro críticos: Flor Rubio, Linet Puente, el rey Grupero y Ferka, el público tuvo la última palabra y tuvo que decidir quién sería el primer eliminado de La Granja VIP .

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP que continúan en la competencia?

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río, El Patrón

Teo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

OMAHI

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

Lolita Cortés

La Bea

Fabiola Campomanes