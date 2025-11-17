¡Impresionante! Así se ven Moana y Maui en el primer tráiler del live action de Disney

¡La espera terminó! Este lunes 17 de noviembre pudimos echar un vistazo a la nueva película de Disney , Moana live action. Si esta es una de tus películas favoritas de Disney, te urge ver el nuevo tráiler en el que conocerás cómo se ven los protagonistas de esta nueva versión de la historia que promete enamorarnos a todos.

En las primeras imágenes de esta nueva apuesta de Disney pudimos ver a Catherine Laga'aia, quien le dará vida a nuestra protagonista, viajando en el océano, porque “el mar vuelve a llamar”. Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién interpretará a Moana en el live action?

En el primer adelanto del live action de Moana pudimos ver a la joven actriz australiana Catherine Laga'aia, quien a sus 17 años, interpretará a la protagonista de la historia y que al parecer fue del gusto del público pues sus facciones son idénticas al dibujo de Disney.

En el primer tráiler de Moana de apenas un minuto, podemos ver la magia de las islas polinesias, la belleza del mar, las olas y a la intrépida protagonista viajando en su embarcación, mientras interpreta su propia versión del icónico tema “How Far I’ll Go”.

No obstante, solo pudimos ver de espaldas a Dwayne Johnson , quien interpreta a Maui y deja ver algunas de sus transformaciones animales, gracias a sus poderes de semidios.

Así reaccionaron en redes sociales al nuevo tráiler de Moana

En redes sociales, el público se ostró contento tanto con el elenco como con la estética de las hermosas islas polinesias en las que se desarrolla la historia de Moana.

Disney cooked with this Moana remake, 2026 Box office gonna be wild pic.twitter.com/ElSmpLiTMl — Kay (@legendaarykay) November 17, 2025

Ohhmyyy goodness, look at the visuals in Moana ???? pic.twitter.com/j5ZVSFJv4E — Kay (@legendaarykay) November 17, 2025

¿Cuándo sale el live action de Moana?

Al final del primer vistazo, Disney confirma que el live action de Moana llegará a las salas de cine de EUA el 10 de julio de 2026. Por lo pronto, se desconoce la fecha exacta de la llegada del nuevo live action de Disney a cines mexicanos, pero seguramente, podremos disfrutar de esta nueva versión de Moana en las vacaciones de verano.

Definitivamente, nosotros ya estamos listos para responder a un nuevo llamado del mar, en la cinta que contará con la participación de John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como Gramma Tala.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

