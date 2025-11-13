¡Santa Claus está en camino! Fechas y ciudades donde pasará la Caravana Coca-Cola 2025

¡La magia de la Navidad está mucho más cerca de lo que imaginas! De hecho, Santa ya montó en su carro alegórico iluminado y se encuentra en camino hacia tu ciudad junto con toda la magia de la Caravana Coca-Cola 2025.

Este espectacular desfile con el que abre la Navidad, ya tiene fecha de llegada a las distintas ciudades de la República Mexicana en la que Santa Claus llenará las calles con toda la magia de la temporada navideña. Así que saca tu ugly sweater y aparta esta fecha.

¿Qué es la Caravana Coca-Cola?

Desde la década de los 90, la Caravana Coca-Cola se ha convertido en una de los espectáculos navideños más esperados en distintos países y en varias ciudades de México. El desfile, organizado por la famosa marca de refrescos que se espera con ansias en varias ciudades de nuestro país, se presenta con espectaculares carros alegóricos iluminados, osos polares, renos, pingüinos y, sí, Santa Claus al frente.

El evento es totalmente gratuito, por lo que todas las familias mexicanas están invitadas a disfrutar de este show que llena los corazones de la magia de la Navidad. Por eso, adn Noticias, te decimos cuándo llegará la Caravana Coca-Cola a tu ciudad. Toma nota.

¿Cuándo llega la Caravana Coca-Cola a tu ciudad?

Desde hace varios años, la Caravana Coca-Cola se presenta en las principales ciudades del norte, centro y sur del país. A continuación, te compartimos las fechas confirmadas:

Caravana Coca-Cola Acapulco

Fecha: Martes 02 de diciembre.

Hora: 18:30 horas (6:30 p.m.).

Recorrido: Partirá desde el Asta Bandera (Centro Papagayo) y concluirá en el Centro de Convenciones Acapulco.

Recuerda que este 2 de diciembre llega la Caravana Navideña Coca-Cola a Acapulco. 🎄✨Un recorrido familiar lleno de color y alegría.



⏰ 6:30 pm

📍 Del Asta Bandera al Centro de Convenciones



Les esperamos en el #HogarDelSol. 🚛💫 pic.twitter.com/z7NHBBNBIQ — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) November 9, 2025

Caravana Coca-Cola Mexicali

Por confirmar fecha, ruta y horario

Caravana Coca-Cola Querétaro

Fecha: 23 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Recorrido: Desde la plaza de toros hasta el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

